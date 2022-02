PM: NACON kündigt Chef Life: A Restaurant Simulator an (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und Cyanide kündigen heute Chef Life: A Restaurant Simulator an, einen weiteren Teil der LIFE-Reihe von Simulationsspielen, der in Kooperation mit dem renommierten MICHELIN Guide entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus Management und Simulation lässt Chef Life: A Restaurant Simulator Fans in das Leben der Restaurant-Leitung eintauchen und sie müssen sowohl Koch- als auch Managementkünste unter Beweis stellen und die richtigen Entscheidungen für ihr Restaurant treffen. Das Spiel wird am 7. Oktober 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Als bekennende „Foodies“ haben es sich Cyanide zum Ziel gesetzt das erste Cooking Game zu schaffen, das das wahre Leben einer Restaurant-Leitung widerspiegelt und sehen Realismus als zentralen Aspekt des Spiels. So muss in Chef Life auf der einen Seite sowohl die Qualität der Zutaten und der Gerichte sowie effizientes Management der Bestellungen sichergestellt werden, während auf der anderen Seite ein kritisches Auge auf das Budget geworfen wird, um den Ruf des Restaurants zu steigern.

Dank der umfassenden Möglichkeiten der Individualisierung kann sowohl der Look des eigenen Avatars als auch der des Restaurants, einschließlich der Küchenausstattung, frei angepasst werden. Das reicht vom Dekor bis hin zur Menügestaltung, die eine Auswahl von rund 80 verschiedenen französischen und italienischen Gerichten bereithält. Neben den kulinarischen und unternehmerischen Fähigkeiten entscheidet aber allem voran die Qualität der zubereiteten Gerichte über die Vergabe eines MICHELIN Guide Sterns.

Zum ersten Mal beratschlagte der MICHELIN Guide, ein international anerkannter Gastronomie- und Reiseführer, ein Studio bei der Entwicklung eines Videospiels, um eine realistische Erfahrung der Herausforderungen in der Gastronomie zu ermöglichen. Chef Life wird ein Wertungssystem beinhalten, das die eigenen Ambitionen und Fähigkeiten widerspiegelt. Daher ist es wichtig auch die anspruchsvollsten Gäste zufriedenzustellen, um sich auf diesem Weg den MICHELIN Stern zu verdienen und das eigene Restaurant zu einem „must-visit“ zu machen.

Chef Life: A Restaurant Simulator wird am 7. Oktober 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.