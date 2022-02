PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Gestern haben Nacon und Cyanide Chef Life - A Restaurant Simulator angekündigt. Es handelt sich um einen weiteren Eintrag in die LIFE-Reihe von Simulationsspielen, der in Kooperation mit dem renommierten MICHELIN Guide entwickelt wurde. In Chef Life - A Restaurant Simulator übernehmt ihr mit einer Kombination aus Management und Simulation die Restaurant-Leitung und müsst die richtigen Entscheidungen für euer Restaurant treffen. Sowohl eure Koch- als auch Managementfähigkeiten sollen dabei gefragt sein. Das Spiel soll am 7. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen. Den Announcement-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.