Elden Ring: Neuer Trailer zeigt mehr von der Spielwelt und Spielmechaniken

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bandai Namco Europe und FromSoftware haben heute einen neuen Trailer zu Elden Ring veröffentlicht. Das gut sechsminütige Video gibt euch Einblicke in die Spielwelt sowie Spielmechaniken. Zu sehen sind neue Charaktere, neue Landschaften im Zwischenland, neue Spielmechaniken und nützliche Items, die euch bei eurem Abenteuer helfen werden. Ihr könnt euch den Trailer direkt unter dieser News anschauen.

Elden Ring ist vorbestellbar und erscheint am 25. Februar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Playstation 4 und Playstation 5. Wenn ihr euch die Lastgen-Version kauft, profitiert ihr auf den Konsolen von Microsoft von Smart Delivery, so dass ihr euren Kauf sowohl auf den One- als auch den Series-Konsolen nutzen könnt. Die PS4-Version könnt ihr kostenlos auf die PS5 upgraden.