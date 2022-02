PM: Talentierte Menschen, die bei und für Square Enix arbeiten, sprechen über den Black History Month und Repräsentation in der Spieleindustrie (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anlässlich des Black History Month stellen sich farbige Menschen bei Square Enix ins Rampenlicht, um ihre Erfahrungen mit und ihre Ansichten zum Black History Month sowie die Herausforderung der Repräsentation in der Spieleindustrie zu teilen.

In diesem Artikel tragen vier talentierte Leute, die für oder mit Square Enix arbeiten, zur Diskussion bei.

Wir beginnen mit Schauspielerin Erica Lutrell. Ihr kennt sie wahrscheinlich von ihrer unglaublichen Darstellung der Shuri in Marvel’s Avengers: Krieg um Wakanda. Sie lässt ihren Talenten auch in FINAL FANTASY VII REMAKE und FINAL FANTASY XIII freien Lauf!

Was bedeutet dir der Black History Month?

Wie willst du den Black History Month in diesem Jahr zelebrieren?

Ich will den Black History Month feiern, indem ich meinen Teil zur Förderung von mehr Gerechtigkeit beitrage.

Welche schwarzen Helden haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?

Angela Bassett, Martin Luther King Jr., und Beah Richards.

Was hoffst du, vom diesjährigen Black History Month mitzunehmen?

Das Empfinden, dass wir uns als Land in Richtung mehr Gerechtigkeit bewegen.

Was sollte deiner Meinung nach stärker in der Spieleindustrie repräsentiert werden?

Es gibt Helden jedweder Herkunft. Ich würde gern erleben, dass das in der Gaming-Community besser verstanden und repräsentiert wird.

Was gibt es für Möglichkeiten für nicht-schwarze Menschen, den Black History Month zu unterstützen?

Informiert euch über die Erfahrungen anderer Menschen.

Was bedeutet dir der Black History Month?

Ich begehe den Black History Month zwar das ganze Jahr lang, aber für mich bedeutet er die Wertschätzung und Anerkennung von Schwarzsein. Es ist ein Monat, in dem man das dauerhafte Vermächtnis schwarzer Pioniere feiert und die nächste Generation von Führungspersönlichkeiten unterstützt.

Welche schwarzen Helden haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?

Claudette Colvin. Im Alter von 15 Jahren bezog Claudette neun Monate vor Rosa Parks Stellung, indem sie sich weigerte, ihren Platz zu räumen. Sie wurde später zur Hauptzeugin im Bundesgerichtsverfahren Browder gegen Gayle, der die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln beendete

Was sollte deiner Meinung nach stärker in der Spiele-Community repräsentiert werden?

Man sollte dafür sorgen, dass Unternehmen und Entwickler:innen mehr Zusammenarbeit mit schwarzen Stimmen und Kreativen anstreben. Ich würde mich sehr über mehr Gleichheit und mehr sichere Räume für schwarze Spieler:innen in der Spieleindustrie freuen.

Was hoffst du, vom diesjährigen Black History Month mitzunehmen?

Ich bin ein Foodie (und besessen von der Foodie-Community auf TikTok), also hoffe ich, mehr Restaurants, die farbigen Menschen gehören, meiner To-Do-Liste fürs Wochenende hinzuzufügen, lol!

Who are some of your favorite Black content creators in gaming ?

iStan, @KeeKeexBabyy, @Metalandcoffee_ und @BlackWhimsy. Sie sind der Wahnsinn.

Welche historischen Figuren oder Ereignisse feierst du während des Black History Month?

Das ändert sich bei mir von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr werde ich auf dem Los Angeles Black History Month Community Event x Sponsorships Festival sein. Das ist ein Open-Air-Festival in Torrance, bei dem es jede Menge kultureller Aktivitäten, Workshops, Podiumsdiskussionen, Essensstände und vieles mehr gibt!

Was gibt es für Möglichkeiten für nicht-schwarze Menschen, den Black History Month zu unterstützen?

Nehmt euch ein bisschen Zeit, um tief in die schwarze Geschichte Amerikas einzutauchen, sei es durch Ansehen einer Doku auf Hulu oder Netflix, oder indem ihr euch generell mit unseren Erfahrungen und unserer Kultur vertraut macht.

Und wenn ihr Kund:innen örtlicher schwarzer Geschäfte werdet, dann helft ihr beim Erhalt von Lebensgrundlagen und unterstützt schwarze Unternehmer:innen.

What does Black History Month mean to you?

Es gibt keine amerikanische Geschichte ohne schwarze Geschichte.

Der Black History Month steht im Geiste von Integrität, Stärke, Führung und Entschlossenheit. Es geht ganz und gar darum, das wahre Wesen von Afroamerikanern und Schwarzen zu demonstrieren - und wie erstaunlich wir außerhalb von Stereotypen sind.

Wir haben so viel zur amerikanischen Geschichte beigetragen, dass es unmöglich ist, all das in einem Monat abzufeiern. Schwarze Menschen sind WUNDERSCHÖNE Menschen, die sich durch eine Vielzahl von Farben und Hintergründen auszeichnen. Wir sind eine vielseitige Mischung aus Designer:innen, Lehrenden, Erfinder:innen, Schöpfer:innen, Künstler:innen, Aktivist:innen ... Die Liste geht weiter und weiter.

Welche schwarzen Helden haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?

Hier sind ein paar der Wichtigsten:

Oprah Winfrey: Wer mag Oprah nicht? Oprah Winfrey ist ein Vorbild für schwarze Frauen und für Frauen im Allgemeinen, denn sie hat Stereotype herausgefordert. Sie hat gezeigt, dass man unabhängig von der Hautfarbe oder dem Erscheinungsbild erfolgreich sein kann. Oprah hat nicht nur enormen Reichtum angehäuft, sie hat ihre Karriere auch damit verbracht, künstlerisches Schaffen zu fördern, was ihren Status als Amerikanerin gesteigert hat.

Angela Basset: Eine meine Lieblingsschauspielerinnen. Sie ist sehr bekannt für ihre Darstellungen kraftvoller schwarzer Frauencharaktere. Sie hat viele Auszeichnungen erhalten, einschließlich eines Black Reel Awards, eines Golden Globe Awards, mehrerer NAACP Image Awards und eines Screen Actors Guild Awards, außerdem Nominierungen für einen Academy Award und Primetime Emmy Awards. Aktuell ist sie die bestbezahlte farbige Frau im Kabelfernsehen!

Mellody Hobson - Ich wurde auf Mellody aufmerksam, als sie bei einer Paneldiskussion während meiner Zeit bei Disney auftauchte. Ihre Rede ließ mich realisieren, wie wichtig Repräsentation am Arbeitsplatz ist, und ihr Erfolgsweg hat mich dazu ermuntert, in die Schule zurückzukehren, um meinem Master in Marketing und Global Business zu machen. Seit 2000 fungierte Mellody als Chefin von Ariel Investments und Vorsitzende des Verwaltungsrats von DreamWorks Animation, und sie saß im Vorstand von Groupon und Starbucks.

Chadwick Boseman - Während er als Black Panther eine der bekanntesten afrikanischen Rollen in der Filmgeschichte drehte, kämpfte er still gegen seine Krankheit. Chadwick gab schwarzen Geschichten - realen und fantastischen - den Respekt und die Fülle, die sie verdienen. Sein Engagement für die Erzählung der Geschichten schwarzer Legenden war unerschütterlich (seht euch 42, Black Panther, Get on Up, Marshall usw. an). Viele Mitglieder der schwarzen Gemeinde glauben, dass sie dank Chadwicks Hingabe zu seinem Handwerk vermenschlicht, gesehen und gehört wurden.

Was sollte deiner Meinung nach stärker in der Spieleindustrie repräsentiert werden?

Ich denke, dass es mehr Möglichkeiten für diverse Repräsentation und Zusammenarbeit geben sollte. Ich habe eine Reihe von Artikeln gelesen, die die Spieleindustrie als einen von Weißen dominierten Männerclub betrachten, der sexistisch ist und dem es an Diversität mangelt.

Ich würde es auch schätzen, wenn es mehr Spiele mit diversen Charakteren gäbe.

Was gibt es für Möglichkeiten für nicht-schwarze Menschen, den Black History Month zu unterstützen?

Die Frage sollte nicht lauten: "Wie können nicht-schwarze Menschen den Black History Month unterstützen?" Sie sollte lauten: "Welche Möglichkeiten gibt es für Menschen, die nicht schwarz sein, schwarze Kultur oder die Erfahrungen von Schwarzen zu unterstützen?" Black History Month dauert nur einen Monat lang, aber Unternehmen, die sich für Vielfalt einsetzen, sollten ganzjährige Programme entwickeln, um ihn zu begehen.

Hier sind ein paar dieser Möglichkeiten zur Unterstützung schwarzer Kultur und schwarzer Erfahrungen in der Arbeit:

Seid euch unbewusster Voreingenommenheit bewusst.

Fördert die Gleichheit der Löhne.

Setzt euch mit schwarzen Stimmen auseinander. Lest Bücher, schaut Filme, hört Podcasts an und betrachtet Kunst, die sich mit Rassismus und Polizeibrutalität beschäftigen. Übernehmt die Verantwortung für eure eigene Bildung und traut euch an schwierige Gespräche über Rassismus.

Was ist dein Lieblings-Videospiel mit einem schwarzen Charakter in Haupt- oder Nebenrolle?

Barret aus FINAL FANTASY VII. Er ist mein schwarzer Charakter.

Was bedeutet dir der Black History Month?

Black History Month ist eine Zeit, in der die Leute farbige Menschen feiern und ihnen Anerkennung zollen für ihr Erbe und ihren Beitrag in den USA.

Welche schwarzen Helden haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?

Einer meiner größten Helden ist Will Smith. Er hat mir gezeigt, dass du, egal wer du bist und woher du kommst, alles machen kannst, solange du es dir in den Kopf gesetzt hast. Und er zeigt uns auch, dass wir mal locker machen und Spaß haben können! Zu weiteren Inspirationen gehören Louis Armstrong, Quincy Jones und Ray Charles. Jazz ist seit meiner Kindheit ein Teil meines Lebens, und er hilft mir dabei, härter zu arbeiten.

Was sollte deiner Meinung nach stärker in der Spieleindustrie repräsentiert werden?

Es wäre schön, mehr Menschen in Videospielen zu sehen, die wie ich sind und nicht die klassischen schwarzen Stereotypen.

Was hoffst du, vom diesjährigen Black History Month mitzunehmen?

Ich will mehr über die Künstler:innen und Erfinder:innen erfahren, die einen Unterschied gemacht haben.

Was ist dein Lieblings-Videospiel mit einem schwarzen Charakter in Haupt- oder Nebenrolle?

Eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten ist "Snowboard Kids", und dort ist mein Lieblingscharakter ein Kiddie jamaikanischer Herkunft: Jamjars "Jam" Kuehnemund.

Als Kind war das meine erste Erfahrung in einem Spiel mit einem derartigen Charakter. In dem Spiel gibt es zwar keine große Story, aber ich war immer stolz, dass hier ein farbiger Charakter präsentiert wurde.

Vielen Dank an Erica, Dominique, Kori und Ray, dass sie ihre Sichtweisen und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Wie sie sagen: In der Spieleindustrie besteht Bedarf an mehr Inklusivität und Diversität, und das sollte erkannt werden - nicht nur während des Black History Month, sondern das gesamte Jahr über.