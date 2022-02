Montagmorgen-Podcast #432

Teaser Diese Woche steht ihm Zeichen eines brandaktuellen Titels und einer Reihe von Retro-Spielen. Wie, wo, warum, erklären euch Jörg und Hagen.

Der Montag ist das Habitat des Montagmorgenpodcasts. Dieses Phänomen der digitalen Sphäre ist nur montags beobachtbar (daher auch der Name) und charakteristisch dafür ist das Zusammenkommen zweier Mitglieder einer gewissen Putzbrunner Games-Redaktion. Interessant ist auch die Zeitdimension des sogenannten MoMoCas, wird darin doch sowohl der Blick in die Vergangenheit geworfen (wenn die MoMoCanten ihre Wochenendspielerlebnisse festhalten) als auch die nähere Zukunft des Spielemagazins GamersGlobal prophezeit – mit recht guter Prognosegenauigkeit. Nicht zuletzt werden im MoMoCa gestellte Fragen beantwortet. Aber am besten lässt sich dieses Phänomen erfahren, indem man selber lauscht.

Die Timecodes dieses MoMoCas: