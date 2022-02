PM: Ubisoft: E-Sport-Pläne für das bevorstehende Year 7 in Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege enthüllt (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 21. Februar 2022 – Ubisoft® gab heute beim Tom Clancy’s Rainbow Six® Invitational 2022, dem prestigereichsten Rainbow Six Siege’s E-Sport-Wettbewerb des Jahres, die Pläne für das kompetitive Ökosystem des Spiels in Year 7 bekannt.

Neben den Inhalten und Neuerungen, die Tom Clancy’s Rainbow Six Siege im Year 7 für die Community bereithält, wird das Entwicklungsteam neue Features und Updates einführen, die das Erlebnis der Zuschauer:innen im E-Sport verbessern sollen, darunter:

Diese Änderungen werden im Laufe des Jahres implementiert, so dass die Fans während der Wettbewerbssaison 2022 und darüber hinaus davon profitieren können. Die Saison selbst beginnt am 9. März mit dem Start der Phase 1 der vier regionalen Ligen in Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und Nordamerika.

Die neue Season steht vor der Tür und Ubisoft hat die Pläne für die internationalen Events der Rainbow Six E-Sports Season 2022 enthüllt, in der Hoffnung, die Fans unter strengen Hygienemaßnahmen vor Ort begrüßen zu dürfen. Diese Veranstaltungen sind so konzipiert, dass sie ein Live-Publikum ansprechen, während Ubisoft die Entwicklung der Pandemie genau beobachtet, um im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen zu ergreifen und die Gesundheit und Sicherheit von Spielenden, Fans, Mitarbeiterenden und Partnern zu gewährleisten.

Season 2022:

Da die Situation rund um die Pandemie weiterhin ungewiss ist, wurde der Rainbow Six World Cup auf 2023 verschoben, um ein wirklich einzigartiges Event für die gesamte Siege-Familie zu schaffen, bei dem sie zusammenkommen und Spaß haben kann.

Um weiterhin ein dauerhaftes, nachhaltiges und gesundes Wettbewerbsökosystem für Rainbow Six Siege aufzubauen, werden im Year 7 Anpassungen am R6 SHARE-Programm vorgenommen, darunter ein vereinfachtes Stufenvergabesystem für Teams im Programm, das von einem 3-Stufen-System auf ein 2-Stufen-System umgestellt wird. In Anerkennung der Bemühungen und Investitionen der Mitgliedsorganisationen Rainbow Six E-Sports zum Glänzen zu bringen, wird das überarbeitete Rangsystem diese Bemühungen mit der Möglichkeit belohnen, leichter in Rang 1 aufzusteigen. Dies geschieht durch eine größere Auswahl an Gegenständen mit Team-Branding, mit denen die Fans ihr Team unterstützen können, und durch eine Umsatzverteilung auf diese Gegenstände, die von der bisherigen 70/30-Aufteilung zwischen Ubisoft und Organisation auf eine 50/50-Aufteilung geändert wurde.

Weitere Details zum Plan für Year 7 und zu den Anpassungen an R6 SHARE sind im vollständigen Update hier zu finden: http://rainbow6.com/Year7EsportsRoadmap

Alles über Rainbow Six E-Sports gibt es unter: https://rainbow6.com/esports, https://instagram.com/R6esports und https://twitter.com/R6esports.

Alle Angebote befinden sich im offiziellen Ubisoft Store unter https://store.ubi.com/de/home.

About the Rainbow Six Esports Global Program

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’s Esports includes 4 main regions, Europe, North America, Latin America and Asia-Pacific. All four regions run in parallel their own dedicated regional leagues, all feeding into one unique and global race towards a qualification for the Six Invitational, the pinnacle of the Rainbow Six Siege competitive year. As teams across the four regions face off in regional and global competitions, featuring 3 Majors and regional leagues, they will be ranked based on an in-depth point system that rewards sustained performance. Each competitive Season runs for nearly a year, from March through the following February. Each Season will be divided into 4 quarters. The first three quarters correspond to the 3 “Stages” of the regional leagues and conclude with a Six Major bringing together 16 of the world’s best teams – four per region across the four regions. Each stage awards prize money and points for the Global Standings. The Global Standings determine the sixteen teams earning a spot to the annual Six Invitational. Following the 3 stages, the last quarter of the season will be dedicated to regional finals and relegations. The season will then conclude with the Six Invitational that will crown the world’s best team. Four additional teams will also have a chance to qualify for the Six Invitational through Regional Open Qualifiers, making the Six invitational a 20-team competition.