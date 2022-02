Street Fighter 6 mit Teaser-Trailer angekündigt

PC PS4 Linux

Im Zuge der Finalrunde des Street Fighter 5-Turniers Capcom Pro Tour hat der japanische Publisher offiziell Street Fighter 6 angekündigt. Der Render-Teaser zeigt Ryu und Luke, den letzten DLC-Kämpfer, der in Street Fighter 5 hinzugefügt wurde. Als beide sich in Stellung bringen, um sich gegenseitig Backenfutter schmecken zu lassen, endet der Teaser.

Mehr Infos stellt Capcom für den Sommer 2022 in Aussicht. Die Street Fighter-Reihe feiert dieses Jahr ihr 35. Jubiläum. Bei der Einführung von Luke hatte Capcom bereits angedeutet, dass dem Frischling eine Schlüsselrolle im nächsten Street-Fighter-Projekt zukommen soll. Das könnte andeuten, dass eine Reihe an Nachwuchskämpfern neben den etwas gealterten Serien-Lieblingen eine prominente Rolle einnimmt, wie es ähnlich unter anderem in Mortal Kombat der Fall war.