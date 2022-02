10, 20 und 30 Jahre alte Magazine

Teaser Einmal mehr werfen die Spieleveteranen ein Blick zurück auf die brandheißen Themen der letzten drei Dekaden. In der Vergangenheit begegnet ihnen unter anderem "A Link to the Past", wie Meta!

Im Hochsicherheitstrakt des Spieleveteranen-Towers steht der Tresor mit den archivierten Fachmagazinen. Einmal im Monat öffnen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer seine Uridium-verstärkte Hochsicherheitstür, um nachzuschlagen, was vor 10, 20 und 30 Jahren gespielt und getestet wurde. Dabei entdecken sie diesmal hochgelobten deutschen Adventure-Müll (2012), begegnen einem abtrünnigen C&C-Ableger (2002) und wandeln durch diverse klassische Dungeons (1992). Vor der einstündigen Zeitreise beschäftigen die beiden aktuelle Meldungen und Spielerlebnisse: Mit Horizon - Forbidden West und neuen Versionen von Cyberpunk 2077 kommt der Spielejahrgang 2022 richtig in Schwung.

Spieleveteranen-Episode 8-2022 (#256) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:47:50 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:02:42 Gemischte News: Nacon kauft Daedalic Entertainment, Ex-Witcher gründen das neue RPG-Studio Rebel Wolves.

0:09:29 Was haben wir zuletzt gespielt? Horizon - Forbidden West , Cyberpunk 2077 Version 1.5 und Lost Ark .

, Version 1.5 und . 0:38:29 Hörerpost von Elmario und Toby, der seine Frage selbst vorträgt.

0:43:36 Zeitschriften-Zeitreise: März 2012, 2002, 1992

0:44:09 Gamestar 3/2012 und GamersGlobal, u.a. mit Deponia , Jagged Alliance - Back in Action und Final Fantasy 13-2 . Uncharted - The Golden Abyss löst obendrein Vita-Nostalgie aus.

, und . löst obendrein Vita-Nostalgie aus. 1:05:47 Gamestar 3/2002, u.a. mit Command & Conquer Renegade , Medal of Honor - Allied Assault , Disciples 2 und Salt Lake 2002 .

, , und . 1:27:39 Power Play 3/1992, u.a. mit Amberstar, Eye of the Beholder 2 - Legend of Darkmoon, Gobliiins und Legend of Zelda - A Link to the Past.