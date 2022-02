Battlefield 2042: EA erklärt den aktuellen Zustand des Spiels

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die Studioführung von EA Games hat sich am 15. Februar 2022 laut einem Bericht von xfire.com in einem virtuellen Town Hall-Meeting für ihre Mitarbeiter über 20 Minuten zum Start, der aktuellen Situation und den weiteren Plänen von Battlefield 2042 geäußert.

In der Diskussion erklärte EAs Chief Studios Officer Laura Miele die Gründe, welche aus Sicht von Electronic Arts für den schwachen Start des neusten Ablegers des Battlefield-Franchises verantwortlich sind. Wie bei den meisten Entwicklerstudios hatte auch DICE mit der Umstellung auf die Arbeit im Homeoffice, bedingt durch die Covid-19 Pandemie, zu kämpfen. Durch die Einschränkungen habe die Entwicklung mehr Zeit benötigt als ursprünglich angenommen.

Für Battlefield 2042 wurde die seit Jahren verwendete Frostbite-Engine komplett überarbeitet. Dies führte dazu, dass die Engine über 18 Monate grundlegend aktualisiert wurde und dadurch nach Miele "quasi eine komplett neue Engine" gewesen ist. Dadurch wurden aber mehr Bugs eingebaut, als es für DICE üblich ist.

Am Ende konnten die Fehler im Spiel trotz Day-0 und Day-1-Patches nicht vollständig behoben werden, das Spiel wurde aber als stabil angesehen und die ersten Spielberichte stimmten optimistisch. Mit dem Release von Halo - Infinite sei es aber zu einem Stimmungswechsel bei den Spielern gekommen. Im Vergleich zum polierten Halo - Infinite waren die Spieler über den Zustand des neuesten Battlefield-Ablegers enttäuscht und zeigten dies in den Steam-Bewertungen.

Das Feedback der Spieler zeigt laut EA klar, dass das Spiel in den drei Punkten Bug/Performance, Game Design/Features und der Abweichung zu den Spielererwartungen nicht überzeugen konnte. Auf diese Punkte möchte sich DICE in Zukunft konzentrieren. Im weiteren Verlauf erklärte Laura Miele, dass DICE bekannt für Bugs bei der Veröffentlichung von Spielen sei. Sie seien aber gut darin, das Feedback der Gamer schnell in ihren Live-Service-Spielen zu berücksichtigen.

Anschließend wurde noch auf die veränderte Erwartung der Spieler an Live-Service-Spiele eingegangen, sowie die Fehler, die bei dem Player Testing gemacht wurden. Weitere Mitarbeiter von EA haben zum Abschluss noch die Pläne für die nächsten Schritte erklärt. Dazu gehören unter anderem ein geplanter Umbau der Entwicklungsteams für einen verbesserten Entwicklungsprozess, die Überarbeitung der Karten und des Spezialisten-Systems.