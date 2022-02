Vampire the Masquerade - Bloodhunt: Closed-PC-Playtest im März

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf der offiziellen Webseite zum Battle-Royal-Spiel Vampire the Masquerade - Bloodhunt hat der Entwickler Sharkmob bekanntgegeben, dass im März 2022 ein Closed-PC-Playtest stattfinden wird. Damit wird das Spiel zumindest für bis zu zwei Tage wieder spielbar, nachdem es in der Early-Access-Phase zur Überarbeitung offline genommen wurde. Alle Spieler mit einem Sharkmob Account aus der Early-Access-Phase werden haben die Chance an dem Test teilzunehmen.

Sharkmob zufolge haben sich die Entwickler die letzten Monate hauptsächlich auf die Optimierung der Leistung konzentriert. Dies war ein häufig genannter Kritikpunkt der Spieler während der Early-Access-Phase. Im Detail sollen sowohl Ruckler reduziert als auch die allgemeine Performance auf unterschiedlichen PC-Konfigurationen verbessert worden sein.

Außerdem haben die Entwickler noch einen "Pro-Tipp": Wenn möglich solltet ihr DX12 verwenden, auch wenn DX11 grundsätzlich unterstützt wird. Des Weiteren wird es beim ersten Start des Spiels eine längere Ladezeit geben, in welcher die Shader optimiert werden. Diese könnt ihr zwar überspringen, das sorgt dann aber für eine Optimierung der Shader im Spiel und kann zu Rucklern führen.