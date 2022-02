Wochenschluss-Podcast #135

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Teaser Die Woche überraschte uns CD Projekt mit dem Nextgen-Release von Cyberpunk 2077 und Hagen erlebte sein blaues Wunder in About an Elf. Zu beiden Themen bringen Jörg und Hagen Redebedarf mit.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Cyberpunk 2077 ab 33,99 € bei Amazon.de kaufen. Willkommen zum freitäglichen Wochenrückblick. Jörg und Hagen haben sich versammelt, um die Woche Revue passieren zu lassen. Dabei verdrängen ihre persönlichen Spielerfahrungen die regulären News-Themen der Woche. Zu eurem Schaden soll es nicht sein, freut euch auf eine lange Folge mit über einer Stunde Laufzeit! Die Timecodes dieser Episode: 00:24 Jörg und Hagen haben zusammengefunden, obwohl einem der beiden sein Zeitgefühl abhanden gekommen ist – eine Rekapitulation der GG-Woche.

04:12 Hagen staunt über manch internationale Wertung für About An Elf .

. 13:50 Über ein Jahr nach dem Launch bringt CD Projekt RED eine würdige Konsolen-Fassung von Cyberpunk 2077 für PS5 und Xbox Series X|S heraus und macht auch auf dem PC die Bewohner von Night City etwas lebendiger. Wir sind auch von den Dualsense-Features auf Playstation angetan...

für PS5 und Xbox Series X|S heraus und macht auch auf dem PC die Bewohner von Night City etwas lebendiger. Wir sind auch von den Dualsense-Features auf Playstation angetan... 17:34 ... vor allem aber steht eine Frage im Raum: Warum hat Cyberpunk 2077 den Ruf, nur eine schlechte Open World zu bieten? Es folgt ein Langer-Rant.

47:24 Wird sich nun der Ruf von CD Projekt wieder bessern? Und wird es sich für die Entwickler rechnen, das Nextgen-Upgrade im Februar zu veröffentlichen, in dem sich allerhand andere Open-World-Titel auf die Füße treten?

52:34 Ehemalige Mitarbeiter von CD Projekt RED gründen indes den Entwickler Rebel Wolves, der AAA-Fantasy-Rollenspiele entwickeln soll. Dabei handelt es sich nicht etwa um Hinterbänkler. Besonders zwei Namen spielten keine kleine Rolle bei der Entwicklung von The Witcher 3 - Wild Hunt und Cyberpunk 2077.

und Cyberpunk 2077. 58:58 Was machen wir am Wochenende?

1:02:42 Macht's gut und habt ein schönes Wochenende!

Kommentare

Danke für dein Interesse an diesem Premium-Inhalt! Du hast zwei Möglichkeiten, ihn zu nutzen: Erstens kannst du bis nächsten Monat warten und darauf spekulieren, dass wir ihn in unsere kostenlosen Beispiele aufnehmen. Zweitens kannst du ein Premium-Abo (ab 4,99 Euro, Probemonat nur 99 Cent) abschließen, siehe unten. Du sicherst dir damit über 20 exklusive Vorteile und unterstützt unsere unabhängige Redaktion. Außerdem bieten wir dir hier als kostenloses Beispiel einen Inhalt dieser Premium-Kategorie an (allerdings kannst du nicht die Kommentare sehen oder selbstkommentieren):

WoSchCa WoSchCa 24.12.2021: Karsten klärt über Classic auf Wochenschluss-Podcast #130 Veröffentlicht am 24.12.2021: Den letzten WoSchCa im Jahr 2021 wollen wir noch einmal mit einem Stargast beenden. Karsten Scholz sitzt mit Jörg vor dem Mikrofon und das heißt: Es wird um MMORPGs gehen. Aber natürlich nicht nur!

Du kannst dir auch mehrere weitere Premium-Inhalte kostenlos ansehen: Jeden Monat aktualisieren wir unsere Premium-Beispiele mit kompletten Inhalten aus dem Vormonat. Im folgenden listen wir unsere Abo-Varianten auf, du kannst hier auch direkt ein Abo abschließen.