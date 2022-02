PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 21. bis zum 25. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Destiny 2: Die Hexenkönigin

Optimiert für Xbox Series X|S – Sie hört auf viele Namen: Schwester der Gestalten, Schwertbrecherin, Savathûn. Die Hexenkönigin wartet auf diejenigen, die ihre unerklärliche Kontrolle über das Licht verstehen wollen. Ihre Soldat*innen marschieren mit neuer Entschlossenheit – ermutigt durch eine Macht, die sie noch nie besaßen. Im jüngsten Update zu Destiny 2 betrittst Du die Thronwelt und erlebst eine mitreißende neue Kampagne. Wirst Du die Wahrheit überleben?

Monster Crown

Du tauchst in die düstere und grausame Geschichte der Kroneninsel ein und stellst Dich Deinem Vermächtnis als Monsterbändiger*in. Die Geschichte der Insel ist voll sadistischer Herrscher*innen und heroischer Held*innen, doch die jüngste Bedrohung übertrifft alles. Suche nach der mysteriösen Frau, die auf ihrer Suche nach Macht keine Grenzen kennt. Verhindere eine weitere Tyrannei, sammle und entwickle neue gefährliche Monster und rette die Insel!

Synergia

In Synergia tauchst Du tief ab in eine neonbeleuchtete dystopische Metropole, die zur Bühne unglaublicher Abenteuer wird. Lerne über 20 komplexe Charaktere kennen, erforsche spannende Geschichten und verbinde die losen Enden Deiner Ermittlung zu einem stimmigen Gesamtbild. Welche Entscheidungen wirst Du treffen? Wähle mit Bedacht, denn mit Deiner Wahl beeinflusst Du die gesamte Stadt.

Dr. Oil

Der Protagonist dieses kniffligen 2D-Plattformers ist ein Stück Butter namens Doctor Oil. Er ist vielleicht kein typischer Held, doch er ist immer noch besser als die teuflischen Möwen, die er jagt! Dieses mutige Milchprodukt hasst die Geräusche der Vögel und so beschließt es, Kapitän Seagull zu vernichten. Um sein glorreiches Ziel in die Tat umzusetzen, navigierst Du Dr. Oil durch 75 Level in fünf aberwitzigen Welten.

Explosive Candy World

In Explosive Candy World jagst Du die Level mit gezielten Detonationen in die Luft. Schleudere Dich umher, durchbrich Barrieren und pulverisiere die Plattformen unter Deinen Füßen. Explosive Candy World ist ein Bombenspektakel in knuddeliger bunter Pixel-Grafik mit einem stimmungsvollen Retro-Soundtrack. Hier trifft innovatives Gameplay auf kultigen Retro-Look!

Istanbul: Digital Edition

Istanbul, eines der beliebtesten Brettspiele aller Zeiten, ist jetzt auch digital verfügbar. Freue Dich auf die klassische Mechanik des Handelns. Durch diese sorgen zusätzliche Features und Animationen für noch mehr Spielspaß. Führe Deine Händler zu 16 Schauplätzen, kaufe auf dem Markt günstig ein und verkaufe Deine Waren mit möglichst großem Gewinn. Wirst Du die meisten Rubine sammeln und zum mächtigsten Händler Istanbuls aufsteigen?

Light Up the Room

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem schnelllebigen Platformer nutzt Du Deine Spielfigur, um Dein Umfeld zu erleuchten. Doch in der Dunkelheit lauern auch trickreiche Fallen. Deine Aufgabe ist es, das Level zu beleuchten und Dich durch die Gänge zu navigieren. Achte aber darauf, nicht eine der vielen Fallen auszulösen.

Tux and Fanny

Tux und Fanny wollen einfach nur Fußball spielen, doch ihrem Ball ist die Luft ausgegangen. Um den Ball wieder aufzupumpen begeben sich die beiden auf eine unglaubliche Abenteuerreise. Unterstützung erhalten sie von einer Katze und einem Floh. Nur wenn alle vier Charaktere zusammenarbeiten, kann der Ball aufgepumpt werden und das Fußballspiel weitergehen!

Elden Ring

Dark Souls-Entwickler Hidetaka Miyazaka schließt sich mit Autorenlegende George R.R. Martin zusammen. Gemeinsam erschaffen sie mit Elden Ring eine fantastische Welt voller unglaublicher Schauwerte und endloser Gefahren. Auf Deiner Reise triffst Du furchterregende Monster und enträtselst die Geheimnisse des Eldenrings. Viele der Gegner*innen, denen Du in diesem fantastischen Action-RPG begegnest, haben ihre eigene Motivation und einen komplexen Hintergrund. Wirst Du Deine Feind*innen im Kampf besiegen oder schaffst Du es, dass sie Dir auf Deinem Abenteuer behilflich sind?

Grid Legends

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Grid Legends erlebst Du den Nervenkitzel des Motorsports in selbst erstellten Sport-Events. Dabei führen Dich die rasanten Multiplayer-Rennen auf Strecken rund um den Globus. Erstelle den Rennkurs Deiner Träume und lade Deine Freund*innen oder bis zu 21 Spieler*innen aus aller Welt ein. Bring den Asphalt in London, Moskau und an vielen weiteren legendären Schauplätzen zum Glühen.