Battle Brothers: Freier Zusatzinhalt Of Flesh and Faith angekündigt

PC Switch XOne PS4

In der vergangenen Woche haben die Overhype Studios aus Hamburg bereits durch eine etwas kryptische Nachricht neue Inhalte zum Rundentaktik-RPG-Hybrid Battle Brothers angeteasert. Nun folgte darauf die Ankündigung des kostenlosen Zusatzinhalts Battle Brothers: Of Flesh and Faith zum 10.3.2022 für den PC. Auf Nintendos, Sonys und Microsofts Konsolen soll der DLC wenig später folgen.

Inhaltlich erwarten euch in dieser Erweiterung:

Events: Über 50 neue Events (kleine Storyfragmente, die zufällig oder bei bestimmten Voraussetzungen triggern).

Neue Helden-Hintergründe: Oathtakers - schwören bestimmte Eide, die bis zur Erfüllung ebendieser Vor- und Nachteile für die Kompanie auslösen. Anatomists - forschen in den sterblichen Überresten der erledigten Gegnerscharen, um daraus neue Erkenntnisse zur Stärkung der eigenen Truppe zu erlangen.

Neue Banner: Passend zu den neuen Hintergründen soll es entsprechende Banner für die Standarte eurer Söldner geben.

Neue Ausrüstung: Ebenfalls stilecht zu eurem Background werden neue Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt.

Zeitgleich zum neuen DLC soll ein größeres Update für alle bisherigen Inhalte erscheinen. Dieses wird hauptsächlich neue Quality-of-Life-Features und Balancing-Veränderungen mit sich bringen.

Wenn ihr euch genauer über das Update, den DLC oder Battle Brothers im Allgemeinen informieren wollt, seien euch folgende Anlaufpunkte empfohlen:

Wir werden euch hier ebenfalls über die Entwicklung von Battle Brothers auf dem laufenden halten.