Auf geht`s nach Nextgen Night City?

Teaser CD Projekt RED hat nach langem Schweigen die Nextgen-Fassung von Cyberpunk 2077 als Shadow Drop veröffentlicht – im sowieso mit großen Titeln vollgepackten Februar! Stürzt ihr euch direkt ins Spiel?

Update mit dem Ergebnis:

Insgesamt 38 Prozent aller Umfrageteilnehmer freuen sich, auf Nextgen-Konsolen oder am PC durch Night City zu cruisen. 16 Prozent aller Teilnehmer gaben an, dass sie damit nun erstmals Cyberpunk 2077 erleben.

Der Rest wird nicht direkt loslegen: Rund jeder Fünfte gab an, dass sein oder ihr Backlog zu groß sei, weshalb allgemein Titel selten zum Release über den Bildschirm flimmern. 14 Prozent haben das Spiel bereits weit oder durchgespielt und wollen nicht direkt eine neue Runde wagen. Jeder Zehnte gab an, dass andere aktuelle Neuerscheinungen dafür sorgen, dass Night City für sie erst einmal warten muss. Ein ebenso großer Teil wartet lieber darauf, bis ein stärkerer PC vorhanden ist, um darauf Cyberpunk mit höchsten Einstellungen zu spielen. 9 Prozent schließlich haben allgemein gar kein Interesse an dem Rollenspiel.

Mein Backlog ist so groß, ich spiele sowieso selten direkt zum Release 19% Ja, mein erster Durchlauf mit Cyberpunk startet direkt 16% Nein, ich habe es schon gespielt und das reicht mir erst mal 14% Auf Konsole nicht, aber mit Patch 1.5 am PC 12% Nein, die starken aktuellen Neuerscheinungen gehen vor 10% Ich warte weiter, bis ich es auf PC mit sehr hohen Einstellungen spielen kann 10% Ja, auch wenn ich es vorher schon viele Stunden gespielt habe 10% Ich habe allgemein kein Interesse an Cyberpunk 2077 9%

Originaler Text:

Sehr lange gab CD Projekt keinen Mucks zur Version von Cyberpunk 2077 für die Xbox Series X|S und PS5 von sich. Diese Woche nun wurden die Fassungen gemeinsam mit den Features von Patch 1.5 gezeigt – und direkt veröffentlicht. Ein Shadow Drop wie er im Buche steht, auch wenn vorher Gerüchte existierten, da die Infos zu Cyberpunk 2077 in den Spiele-Shops von Steam und Konsolen aktualisiert worden waren und eine spanische Werbung für die neue Demo kurzzeitig zu früh online ging.

Überraschend ist aber nicht nur die unvermittelte Veröffentlichung, sondern auch der gewählte Zeitpunkt. Anfang diesen Monats ist schon Dying Light 2 (im Test) erschienen. Es folgte kurz nach der Veröffentlichung der Nextgen-Fassung von Cyberpunk 2077 Horizon - Forbidden West (im Test) und schon steht der Release von Elden Ring unmittelbar bevor. Keines der Spiele bietet eine Ego-Rollenspielerfahrung in der Zukunft, doch wie Cyberpunk bieten sie alle eine Open World und erst vorige Woche fragten wir aus aktuellem Anlass, ob bei euch Open-World-Müdigkeit vorherrscht. Und dann gibt es noch ganz andere Kracher, wie das ebenfalls kürzlich erschienene Total War - Warhammer 3 (im Test), das mit seinen spannenden Fantasy-Schlachten und globalstrategischen Abwägungen etliche Stunden an den Bildschirm fesseln kann.

Reizt euch die (erste oder erneute) Reise nach Night City nun am meisten oder geht die Nextgen-Fassung bei euch zugunsten der spannenden Neuerscheinungen im Frühjahr 2022 zunächst unter? Verratet es uns durch Abgabe eurer Stimme in der Umfrage unten und lasst uns gerne in den Kommentaren an euren Gedanken zur Frage teilhaben.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.