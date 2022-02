Entwickler von Homeworld 3 stellt auf Vier-Tage-Arbeitswoche um

Producer: "Testlauf hat uns gerettet"

Blackbird Interactive, Entwickler von Homeworld 3, hat angekündigt, den Betrieb im Studio auf vier Arbeitstage in der Woche umzustellen. Dem ging eine interne Umfrage und eine Probephase voraus. Blackbird reiht sich damit in eine Reihe kanadischer Studios, die diesen Schritt gegangen sind. Viele davon sind Indie-Entwickler wie Kitfox Games (Boyfriend Dungeon), aber auch Deus Ex-Entwickler Eidos Montréal gab kurz vor Release von Marvel's Guardians of the Galaxy (im Test, Note 8.5) bekannt, dass dort auf die Vier-Tage-Woche umgestellt wird.

Die Überlegungen zur Umstellung geschahen nicht zufällig, wie die Washington Post in einem ausführlichen Artikel berichtet. Das interne Team hinter Hardspace - Shipbreaker – in dem Spiel sammelt ihr in Ego-Perspektive in der Schwerelosigkeit Weltraumschrott, indem ihr kaputte Raumschiffe zerlegt – wurde von der Betreuung des Early-Access-Titels unerwartet belastet und fühlte sich ausgebrannt. In einer dreimonatigen Testphase von September bis Dezember 2021 arbeiteten das Shipbreaker-Team und eine mit der Vorproduktion des Roguelike-Deckbuilders Owl betraute Gruppe von Montag bis Donnerstag. Dabei ging die Entwicklung von Shipbreaker auf ihr Ende zu, der Titel soll im Frühling das Update 1.0 erhalten und die Early-Acccess-Phase damit beenden.

Die Studioleitung habe damit die Überarbeitung bei den Angestellten eindämmen wollen, die sich auch nach der Rückkehr nach Zwangspausen auf die Produktivität auswirke. Dazu sei es für das Studio mit 300 Mitarbeitern wichtig, Personal zu halten. Die Umstellung ar dabei nicht leicht. Als die Probephase begann, habe Game Director Elliot Hudson nicht geglaubt, dass es funktionieren würde. Schließlich sollten dieselben Ziele mit weniger Arbeitszeit erreicht werden. Lead Producer Jessica Klyne habe noch nach sechs Wochen Probleme mit der Umstellung gehabt. Dabei wurden Abläufe an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die Laufzeit von Meetings seien gekürt wurden und Mitarbeiter hätten selbst überlegen sollen, ob ihre Anwesenheit bei einem Meeting notwendig sei. Bei der Entwicklung neuer Schiffe seien nicht mehr Schiffe zunächst gebaut und dann iteriert worden, stattdessen hätte das Team mehr Zeit in das theoretische Design der neuen Umgebungen investiert. Während des Tests habe sich dann abgezeichnet, dass sich die psychische Gesundheit der Mitarbeiter verbesserte und die besser ausgeruhten Mitarbeiter auch effizienter arbeiteten.

Creative Director Trey Smith über den Effekt auf sich selbst:

Ich fühle mich, als könnte ich länger in der Branche bleiben, als gedacht. Jede Veröffentlichung eines Spiels fordert einen seelischen Preis.

Lead Producer Klyne zeichnet ein äußerst positives Bild:

Unser Team stand unter großem Druck und am Rande des Burnouts durch die Heimarbeit während der kritischen Produktionsphase. Dazu kam der Covid-Stress. Als der Testlauf vorbei war, wurde klar, dass uns die Vier-Tage-Woche gerettet hat. Ohne sie wären wir wohl nicht da, wo wir heute sind.

Entgegen der Befürchtungen des Game Directors Hudson, sei durch den Testlauf nicht mehr Crunch nötig gewesen, sondern Crunch vermieden worden. Director of Operations Katie Findlay warnte aber, darin nicht das Allheilmittel zu sehen, sondern als eine von mehreren Lösungen, um langfristig die Gesundheit der Mitarbeiter auch in intensiven Arbeitsphasen zu schonen: "Wenn es zum Crunch kommt, dann wollen wir nicht, dass du schon vorher ausgebrannt bist."