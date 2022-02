Vampire the Masquerade - Swansong: Ab sofort mit Boni vorbestellbar

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nacon und Big Bad Wolf Studio haben gestern bekanntgegeben, dass das narrative RPG Vampire the Masquerade - Swansong in den Vorverkauf startet. Als Vorbesteller erhaltet ihr neben dem Spiel auch eine Vinyl des Soundtracks sowie Codes für exklusive Outfits für die drei Protagonisten. Die Vorbestelleraktion gilt bei Vorbestellungen über Mediamarkt, Saturn und Gamestop. In Österreich bekommt ihr die Boni, allerdings erst ab 9. Mai, bei Libro. In der Schweiz könnt ihr auch bei World of Games vorbestellen. Heute ist außerdem ein neues Entwicklertagebuch erschienen, das sich um die zentralen Themen des Spiels dreht. Ihr könnt es euch direkt unter dieser News anschauen.

Vampire the Masquerade - Swansong ist ein narratives RPG auf Basis der 5. Edition des gleichnamigen Pen & Paper-Rollenspiels. Darin übernehmt ihr die Kontrolle über drei Vampire, die zu verschiedenen Clans der Camarilla gehören. Die Camarilla ist der Geheimbund, dem die meisten Vampire angehören. Die Geschichten der drei Vampire sind miteinander verwoben und ihr müsst Fakten von Fiktion trennen und die Maskerade durchsetzen. Also das Vampirgesetz, das die Existenz der Vampire vor den Menschen verbergen soll.

Vampire the Masquerade - Swansong erscheint am 19. Mai 2022 für Xbox, PC, Playstation und Switch.