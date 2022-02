PM: Horizon Forbidden West ist jetzt erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Voller Stolz können wir verkünden, dass das lang erwartete zweite Kapitel der Horizon-Reihe da ist!

Es war eine unglaubliche Reise, seit wir euch allen die Horizon-Welt das erste Mal präsentiert haben. In den letzten Jahren hat uns der Einfluss, den Aloy und ihre Geschichte auf euch hatten, tief bewegt, und wir bedanken uns bei unserer ständig wachsenden Community, dass sie Horizon Zero Dawn so lieben und so viel Freude daran haben – und dass sie wieder in die Wildnis reisen möchten!

In den letzten fünf Jahren hat unser Team diese beliebte Welt ausgebaut und eine neue Story voller fesselnder Charaktere, verheerender Maschinen, atemberaubender Umgebungen und actiongeladener Abenteuer entwickelt. Wir haben uns sehr über die Reaktionen auf unsere Goldstatus-Ankündigung gefreut und die Tage gezählt, bis ihr alle Aloy bei ihrer Reise in den geheimnisvollen Verbotenen Westen begleiten könnt.

Sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn steht die Biosphäre der Erde vor dem Kollaps. Eine geheimnisvolle rote Plage hat das Land im Würgegriff und im Himmel toben gewaltige Stürme. Aloy muss in den Verbotenen Westen vordringen, um die Zerstörung aufzuhalten, während sie sich gleichzeitig mit der Vergangenheit auseinandersetzen und die Bürde auf sich nehmen muss, die Welt zu heilen. Im Grenzland trifft sie auf neue und tödliche Bedrohungen: gefährliche und furchteinflößende Maschinen, Regalla und ihre maschinenreitenden Rebellen, Sylens‘ Machenschaften und vieles mehr. Um zu überleben, muss sie lernen, sich auf neue sowie bekannte Begleiter zu verlassen, und zusammen werden sie ein Geheimnis aufdecken, das ihre Welt für immer verändern wird.

Seht euch den Trailer zu den Rezensionen für Horizon Forbidden West an:

Ich möchte mich bei all den außergewöhnlichen Leuten bedanken, die hinter Horizon Forbidden West stecken, dem fantastischen Team bei Guerrilla, unserer talentierten Besetzung und Crew, den Leuten bei PlayStation Studios und Sony Interactive Entertainment, die uns so wunderbar unterstützt haben, und natürlich unserer Community, die so leidenschaftlich dabei ist. Vielen Dank euch allen, dass ihr uns bei diesem nächsten Kapitel geholfen habt!

In Namen von uns allen hier bei Guerrilla: Viel Spaß bei der Jagd! Wir hoffen, ihr habt so viel Freude mit diesem neuen Abenteuer, wie wir bei der Entwicklung hatten.

„Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet …“