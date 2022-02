PM: McPixel kehrt zurück und rettet den Tag – in McPixel 3, das 2022 für PC & Co. erscheint (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

McPixel kehrt zurück und rettet den Tag – in McPixel 3, das 2022 für PC & Co. erscheint

– Die Jagd nach McPixel 2 beginnt –

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Es fällt ganz schön schnell, was bedeutet, dass es McPixel sein muss! Aus dem Kopf des unabhängigen Entwicklers und „verrückten Wissenschaftlers der Videospiele“ Sos Sosowski kommt McPixel 3, die lang erwartete Rückkehr des größten Helden des 8-Bit-Genres, der auf PCs und andere Geräte bis zurück zum Erscheinungsjahr 1995. Schließt euch Devolver Digital und dem Rest des Spieleuniversums im Laufe dieses Jahres an, wenn wir gemeinsam die Frage stellen: „Was zum Teufel ist mit McPixel 2 passiert?“

In McPixel 3 wird der Möchtegern-Held auf seiner Suche nach der Rettung der Welt in eine Reihe brandneuer verrückter Situationen verwickelt. Spieler und Spielerinnen erleben, wie McPixel mit oft unkonventionellen, aber stets unterhaltsamen Methoden die Katastrophe abwendet, indem er unter anderem einen Spinnenmilliardär herbeiruft, ein BBQ in seiner Hose veranstaltet (wer kennt es nicht?), einen T-Rex ins Weltall befördert, auf Sportwagen pinkelt und Fork Parker hart in die Eier tritt. Was?

Weitere sehr gute Merkmale von McPixel 3:

All das und buchstäblich noch mehr Übertreibungen gibt es in McPixel 3! Ihr glaubt uns nicht? Besucht mcpixel3.com für eindeutige Beweise. Oder auch mcpixel2.com . An diesem Punkt ist es eigentlich auch schon egal.