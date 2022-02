McPixel 3: Fortsetzung zum absurden Comedy-Adventure angekündigt

PC Linux MacOS

Publisher Devolver und Entwickler So Sosowksi haben eine Fortsetzung zum Comedy-Adventure McPixel angekündigt. McPixel zeichnete sich dadurch aus, dass der namensgebende Held in einzelnen Levels in Umgebungen im 8-Bit-Stil geworfen wurde. Dort trifft Point-and-Click-Adventure auf Wario Ware: Ihr habt nur wenige Sekunden Zeit, um einen Vulkanausbruch oder andere Katastrophen zu verhindern, wobei viele Lösungswege in Slapstick-Gags enden.

Die Fortsetzung wird kein Stück weniger skurril. Das beginnt schon beim Titel: McPixel 3 ist kein Fehler, die Zahl 2 wurde übersprungen und der Held ist selbst auf der Suche nach der Antwort, was aus McPixel 2 geworden ist. McPixel 3 soll noch 2022 für "PC & Co" erscheinen, mit letzterem sind wohl wie beim Erstling MacOs und Linux gemeint.