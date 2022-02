PM: Total War: Warhammer III erscheint pünktlich zum Release im PC Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Das neue Total War: Warhammer III ist der bisher umfangreichste Teil der Reihe und erscheint direkt zum Release im PC Game Pass. Entscheide zwischen einer Vielzahl an Lords und kommandiere gewaltige Armeen.

Total War: Warhammer III macht Dir den Einstieg so einfach wie nie. In der neuen, erzählerischen Kampagne erlernst Du die Grundlagen und fortgeschrittenen Techniken der Kriegsführung – so kommen auch eingerostete Feldherr*innen schnell auf Touren. Die Prolog-Kampagne erzählt eine mitreißende Handlung und führt Dich in die epochale Geschichte des Hauptspiels ein.

Die Schlachtzüge von Total War – egal, ob in historischen oder fantastischen Settings – bestehen aus zwei elememtaren Modi: Auf der Kampagnen-Karte verwaltest Du Siedlungen und baust Deine Armee aus. Wenn Dein Heer in einen Kampf gerät, wechselt das Spiel in den zweiten Modus. In dieser Ansicht hast Du alle taktischen Aspekte der Schlacht im Blick und kommandierst hunderte Einheiten auf einmal.

Sobald Du zum ersten Mal den Kampagnen-Modus des Spiels öffnest, beginnt der Prolog. Hier lernst Du, wie Du Dich fortbewegst, Gebäude errichtest und Deine Siedler*innen bei Laune hältst. Im Laufe dieser Einführungskampagne eroberst Du immer mehr Siedlungen und expandierst Dein Imperium. Als Feldherr*in verwaltest Du eine wachsende Anzahl an Gebäuden, kontrollierst dutzende Lager, häufst Reichtümer an und versorgst zahllose Truppenverbände.

Um Deine Siedlungen zu beschützen, benötigst Du natürlich eine Armee – eine Facette, die der Prolog auf anschauliche Weise erklärt. Zunächst verfügst Du über einige menschliche Truppen. Die teilen sich auf in spezialisierte Fernkampf-, Nahkampf- und Reit-Einheiten. Hilfestellung leistet Dein zuverlässiger Bruder Gerik, der Dir bei den ersten kriegerischen Manövern stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Lehrstunde zahlt sich aus, denn schon bald mähst Du mit Deinem ersten erfolgreichen Angriff reihenweise Feinde nieder!

Keine Frage: In Total War geht es handfest zur Sache, aber auch Feingefühl und die richtigen Worte verschaffen Dir einen Vorteil. Mit Diplomatie gewinnst Du Verbündete, ziehst rivalisierende Parteien auf Deine Seite oder machst all Deine Widersacher mundtot.

Total War: Warhammer III ist ein monumentales Epos, das Neulinge and die Hand nimmt und mit der Kriegsführung vertraut macht. Also tauche ein in eine fantastische Welt und tritt an die Spitze eins riesigen Imperiums.

Total War: Warhammer III ist ab sofort im PC Game Pass verfügbar und im Microsoft Store für Windows 10/11 erhältlich. Frühentschlossene nutzen den Ogre Kingdoms DLC für eine begrenzte Zeit kostenlos – das Angebot endet am 24. Februar.