The Last of Us: Start der HBO-Serie nicht mehr 2022

Wie das Hollywood-Magazin Deadspin berichtet, sollten Fans von Naughty Dogs Endzeit-Drama The Last of Us (im Test, Note 9.0) nicht auf einen allzu baldigen Start der Serien-Umsetzung von HBO hoffen.

"Es wird nicht mehr 2022 starten – es wird noch in Kanada gedreht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr es '23 zu sehen bekommt", verriet Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO, in einem Interview. Wenig überraschend wollte Bloys noch etwas Hype für die kommende Serie anfachen. So freue er sich selbst darauf, nachdem er einige frühe Episodenfassungen gesehen habe und dazu lobte er die Fähigkeiten von Craig Mazin (Chernobyl) als Autor und Regisseur. Mazin ist bei der Serie als Autor und Producer an Bord. Neil Druckmann, Autor und Creative Director von The Last of Us ist ebenfalls ein beiden Funktionen involviert.

Die Serie wird die Ereignisse des ersten Serienteils nacherzählen. Das Protagonisten-Duo Ellie und Joel wird dabei von Pedro Pasqual und Bella Ramsey verkörpert.