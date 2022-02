PM: Alles was ihr über Voice of Cards: The Forsaken Maiden wissen müsst (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist an der Zeit, unser neues Ass im Ärmel auszuspielen: Ein neues Voice of Cards ist ab heute erhältlich!

Voice of Cards: The Forsaken Maiden ist ein eigenständiges Rollenspiel, für das die Kreativen hinter NieR und Drakengard verantwortlich sind.

Wir sind uns sicher, dass ihr gerne alles über diesen neuen Titel wissen würdet - na, dann seht euch doch einfach den Trailer an lest dann einfach weiter!

Der Schauplatz des Spiels ist eine entlegene Inselkette, die in einem wunderschönen blauen Meer liegt und uralte Geister beheimatet. Die Inseln wurden seit Generationen vom Orden der Mikos und ihren Wächterdienern beschützt. Sie haben das Leben der Geister verlängert, um die Inseln über Wasser zu halten.

Auf einer dieser Inseln gibt es jedoch keine Miko, weshalb dieses Eiland der Zerstörung geweiht ist. Ein Bewohner will sich allerdings nicht damit abfinden, dass seine Insel stirbt. Er tut sich mit Laty zusammen, einer jungen Frau, der es nicht gelang, eine Miko der Insel zu werden. Gemeinsam mit einem selbsternannten "Geist" (der ein bisschen wie ein Plüschtier aussieht) machen sie sich auf, um in einer komplett neuen Voice of Cards-Story die Mythen und Legenden der Insel freizulegen.

Nein. Hier handelt es sich um ein komplett eigenständiges Abenteuer, mit eigenen Charakteren und eigener Story. Es besitzt zwar dieselbe unverwechselbare Karten-basierte Ästhetik des "Vorgängers", ist aber sonst etwas vollkommen Eigenes.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ist es natürlich trotzdem wert, gespielt zu werden - einfach, weil es sich um ein sehr gutes Spiel handelt. Und weil ihre vielleicht die eine oder andere Verbindung zwischen den beiden Titeln findet. Aber wenn ihr mit diesem neuesten Teil in die Reihe starten wollt, dann halten euch nichts und niemand davon ab.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden steckt voller denkwürdiger Persönlichkeiten. Hier ist eine kurze Vorstellung von ein paar von ihnen:

Barren ist ein junger Seefahrer. Er kann das bevorstehende Ende seiner Heimatinsel nicht akzeptieren - und deshalb hat er's auch nicht besonders mit fröhlichen Gesichtsausdrücken.

Dieser jungen Frau gelang es nicht, eine Miko zu werden, und so sie legte sich am Strand der Insel Omega nieder - der Heimat ihres Beschützers Barren.

Aus irgendeinem Grund hat sie ihre Stimme verloren.

Obwohl diese Kreatur wie ein ausgestopftes Tier aussieht, nennt sie sich selbst einen Geist. Ob sie wirklich so aussieht, wie sie es tut, oder nur eine Art Kostüm trägt, muss sich erst noch herausstellen.

Die Azur-Miko ist fröhlich, lächelt stets und ist mit geistreichem Witz ausgestattet. Jedem in ihrer Nähe zaubert sie ein Lächeln aufs Gesicht.

Philias Diener und Liebhaber ist ruhig und auf Perfektion bedacht. Sein eisernes Auftreten wird nur selten von einem Lächeln begleitet.

Im Kern ist Voice of Cards eine Rollenspielreihe, die interessante Welten, faszinierende Charaktere und taktischen rundenbasierten Kampf bietet.

Hier werden Elemente von Pen&Paper-RPGs mit einer einzigartigen visuellen Ästhetik kombiniert, bei der alles in der Welt - von Ozeanen und Dungeons bis zu Ausstattung und Rüstung - durch wundervoll illustrierte Karten dargestellt wird.

Die Story schickt euch durch die Welt, auf der Suche nach den vier Mikos der Inseln.

Ihr durchquert die weite See...

…erkundet das Herrschaftsgebiet der Helden…

…und watet durch gefährliche Sümpfe.

Während ihr die Welt erkundet, werden Karten umgedreht, die die Szenerie, Charaktere, Monster und auch ein paar unerwartete Überraschungen enthüllen.

Im Lauf der Story müsst ihr vielfältige Entscheidungen treffen. Eure Wahl kann dazu führen, dass bestimmte Ereignisse unterschiedlich ablaufen!

All das fühlt sich unglaublich griffig an und führt zu einem Rollenspiel, das euch beständig fesselt, aber sich auch im ganz individuellen Tempo erleben lässt.

Früher oder später werdet ihr auf etwas oder jemand stoßen, der, die oder das euch ein schnelles Ende bereiten will. Dann ist es Zeit für einen Kampf!

Bis zu vier Charaktere können gemeinsam kämpfen: Barren und Laty, plus eine Miko und ihr Diener. Wenn ihr von keiner Miko samt Diener begleitet werdet, dann nimmt Lac ihre Stelle ein.

Das rundenbasierte Kampfsystem ist von klassischen Tabletop-Rollenspielen inspiriert. Die Zahl im roten Kreis gibt die LP des Charakters an. Links daneben steht seine Angriffskraft, und auf der rechten Seite die Verteidigung.

Diese glänzenden Steine oben links sind "Edelsteine". Pro Runde erhaltet ihr einen, und sie werden verbraucht, wenn ihr eure Fähigkeiten einsetzt. Unterschiedliche Fähigkeiten bedürfen einer unterschiedlichen Zahl von Edelsteinen - hier oben sehen wir Laty beim Einsatz eines Edelsteins, um Donner zu zaubern.

Ja, genau. Wenn ihr Fan einer oder beider Serien seid, dann werdet euch über all die kreativen Genies freuen, die bei diesem Titel mit im Spiel sind:

Das ist aber eine erstaunlich spezifische Frage, aber ja! Mit der Veröffentlichung ist auch ein von NieR:Automata inspiriertes Bundle erhältlich, in dem neben Voice of Cards: The Forsaken Maiden ein DLC mit folgenden Inhalten steckt:

Kleidung der Puppen - Ein zusätzliches Design für die Outfits von Barren, Laty und Rakki, die den Stil von NieR:Automata widerspiegeln.**

YoRHa Wappen - Ersetzt das Design auf dem Kartenrücken mit einem YoRHa-Wappen.**

2B Avatar - Ein von 2B inspiriertes Design für die Spielfigur, das auf der Weltkarte verwendet werden kann.

Kampfbrett "Nachgebaute Stadt - Ein Kampfbrett "Nachgebaute Stadt" und eine Juwelenschatulle.**

Maschinenwesen-Tisch - Ein Maschinenwesen-Design für den Spieltisch.**

Jukebox des Widerstands - Damit könnt ihr Musik abspielen, die an NieR:Automata erinnern. (Bitte beachtet, dass sich die Musik in einigen Bereichen nicht ändert.)**

Automata Dice - Ein Pod-Design für euren Würfel (nur in Nordamerika und Asien verfügbar).**

Das Bundle umfasst auch das Pixelkunst-Set, durch das ihr der Optik von Charakteren und Gegnern einen Pixelkunst-Stil verpassen könnt.

Die Inhalte dieses Sets werden nach Veröffentlichung des Spiels auch als Einzelkäufe verfügbar sein.

* Bitte beachtet, dass das "Nachgebaute Stadt"-Kampfbrett keinen Würfel-DLC umfasst. ** In einigen Bereichen ändert sich das Erscheinungsbild nicht.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden ist ab sofort digital erhältlich, und zwar für Nintendo Switch, PS4 und PC.

Wenn ihr diesen Titel vor dem 7. März 2022 ersteht, bekommt ihr das "Glückswal-Muster", welches das Design eurer Kartenrücken ändert, sowie den "Meereskachel-Tisch", der eurem Spieltisch ein nautisches Design verpasst.

