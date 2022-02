PM: Sea of Thieves: Spiele das erste Abenteuer der Shrouded Islands bis 3. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Versammle Deine Crew und setze die Segel in Richtung des brandneuen Abenteuers Shrouded Islands. Dieses erste Erlebnis bildet den Auftakt zu einer neuen Reihe von zeitlich begrenzten Ereignissen mit Story-Fokus. Suche gemeinsam mit Deinen Freund*innen nach Antworten im ätherischen Nebel, der den zerstörten Golden Sands Outpost einhüllt – und sich möglicherweise ausbreitet!

Dieses Ereignis ist Teil der Bemühungen, die Welt von Sea of Thieves noch dynamischer und lebendiger zu gestalten. Die neuen Abenteuer ersetzen nicht die regelmäßigen kostenlosen Content-Updates, sondern erscheinen parallel. Damit hast Du auch in Zukunft an jeder Ecke etwas zu entdecken. Rechne also rund alle vier Wochen mit einem neuen Wagnis, das Du für mindestens zwei Wochen erkunden kannst – darunter jede Menge Geheimnisse, Kämpfe und Belohnungen. Außerdem kommt jedes Abenteuer mit einem individuellen Cinematic-Trailer, der Dich perfekt auf die bevorstehenden Erlebnisse einstimmt.

Sobald sich die Shrouded Islands öffnen, befällt eine neue Bedrohung den Golden Sands Outpost. Auch Kapitän Flammenherz verschwindet auf einmal vom Horizont und dann sind da noch die sich häufenden Sichtungen der mysteriösen Belle… All diese unerklärlichen Vorkommnisse sorgen für jede Menge Aufruhr in der Sea of Thieves. Deshalb hat Larinna, Anführerin der Schiffsratten, ein wachsames Auge auf die jüngsten Ereignisse geworfen. Wenn du für das Abenteuer bereit bist, wird sie dir helfen, sobald du dich der Taverne näherst.

Falls Du noch eine Landratte bist, die Kapitän Flammenherz nicht vom Piratenlord höchstpersönlich unterscheiden kann, oder wenn Du eine kurze Auffrischung der Geschichte brauchst, besuche einfach die offizielle SoT-Website. Hier wirst Du vor jedem neuen Wagnis eine Einführung in seine reichhaltige Geschichte finden. Wenn Du mehr über die Funktionsweise von Abenteuern oder die anderen aufregenden Neuerungen in 2022 hören willst, wirf einen Blick auf den Beitrag zum Sea of Thieves Preview Event 2022.

Übrigens: Im März wartet schon neuer Content auf Dich mit sechs geheimnisvollen Mysterien und einer neue Piratenlegenden-Seefahrt mit Story-Fokus.

Weitere Informationen zu dem jüngsten Update – inklusive der aktuellen Release-Notes – findest Du auf der offiziellen Sea of Thieves-Website. Dieses Update steht allen Sea of Thieves-Spieler*innen kostenlos zur Verfügung, die das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder über Steam besitzen oder einen Zugang über Xbox Game Pass nutzen. Lade einfach das neue Sea of Thieves-Update herunter und schließe die Installation ab – dann kann das Abenteuer auch schon losgehen! Falls Du keine News aus der Welt der Pirat*innen verpassen willst, besuch einfach die offiziellen Social Media-Kanäle von Sea of Thieves.

Neu in der Welt von Sea of Thieves? Starte mit einer Jungfernfahrt und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Mehr Tipps und Tricks finden sich online in unserer Pirate Academy, die vollgestopft mit verschiedenen Themen ist – von Segeln bis Schwertkampf. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der herzlichsten Gaming-Communitys der sieben Weltmeere antrittst.