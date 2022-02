Ex-Entwickler von The Witcher und Cyberpunk 2077 mit neuem Studio

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 36,00 € bei Amazon.de kaufen.

Konrad Tomaszkiewicz und weitere ehemalige Entwickler von der The Witcher-Reihe und Cyberpunk 2077 haben das neue Studio Rebel Wolves gegründet.

Konrad Tomaszkiewicz war beim polnischen Entwicklerstudio CD Projekt als Game-Director in The Witcher 3 - Wild Hunt und als Produktionsleiter und 2. Game-Director von Cyberpunk 2077 angestellt. Er hat CD Projekt im Mai 2021 nach Mobbing-Vorwürfen verlassen. Weitere bisher bekannte Mitarbeiter von Rebel Wolves sind Daniel Sadowski (Design Director, The Witcher), Narrative-Director und Hauptautor Jakub Szamalek (The Witcher 3 - Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Thronebreaker - The Witcher Tales), Animationsleiterin Tamara Zawada (The Witcher 3 - Wild Hunt, Shadow Warrior 2), Art-Director Bartlomiej Gawel (The Witcher, The Witcher 2 - Assassins of Kings und The Witcher 3 - Wild Hunt), Geschäftsführer (CFO) Michal Boryka sowie Studioleiter Robert Murzynowski.

Bei diesem Personal überrascht es kaum, dass das neue Studio an einem Rollenspiel arbeitet. Auf der Website ist zu lesen:

Wir arbeiten gerade an einer storylastigen AAA-Rollenspiel-Saga für PC und Next-Gen-Konsolen. Wir werden bald mehr sagen können. Vertraut uns – ihr werdet Feuer und Flamme sein.

Das neue Spielestudio ist in Warschau (Polen) ansässig und sucht bereits weitere Mitarbeiter, die vor Ort oder im Home-Office das Team und die Arbeit unterstützen.