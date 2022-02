PM: STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN: Bekommt feurige Feinde, neue Jobs und mehr zu Gesicht! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lange dauert es nicht mehr: Die Veröffentlichung von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist nur noch wenige Wochen entfernt!

Aber natürlich: Wenn man sich ganz besonders auf etwas freut, dann werden die letzten paar Wochen die allerlängsten überhaupt. Um euch über diese Phase hinwegzuhelfen, dachten wir, dass wir euch einen frischen Ausblick auf ein paar weitere großartige Dinge geben, die ihr im Spiel findet.

Die letzten paar Monate haben wir euch freundliche Gesichter und angsteinflößende Gegner vorgestellt. Heute drehen wir die Temperatur ein wenig hoch, und zwar mit einem fürchterlichen flammenden Feind und etwas eher… Uneindeutigem.

Malrith ist die Dämonin des Feuers. Sie besitzt sechs Arme, mit denen sie ein wahres Trommelfeuer entfachen kann. Sie kann euch auch mit schnellen Bewegungen verblüffen, wenn sie beispielsweise ihren langen Schwanz auf den Boden krachen lässt.

Besonders vorsichtig müsst ihr bei ihrer "Steinstarren"-Attacke sein. Die lässt nicht nur das Blut in den Adern gefrieren…

Wer sind die Lufenianer? Während des flüchtigen Aufblitzens seiner bruchstückhaften Erinnerungen wechselt Jack mit diesen mysteriösen Leuten ein paar Worte.

Ihre sonderbare Kleidung macht es unmöglich, jegliche Emotion in ihren Worten oder Taten einzuschätzen.

Jacks Reise im Kampf gegen die Dunkelheit, die Cornelia befallen hat, steckt voller Geheimnisse. Hier sind nur ein paar Fragen, über die sich nachgrübeln lässt.

Die Lufenianer haben Jack einen mysteriösen Kristall gegeben - was aber verbindet unseren Protagonisten mit diesen sonderbaren Leuten?

Zudem fällt euch vielleicht auch, dass sich hinter diesem kahlen, sterilen weißen Raum eine goldene Wiese befindet.

Es scheint, dass die Kristalle, die sich im Besitz von Jack und seinen Verbündeten befinden, irgendeine Funktion haben. Aber worum könnte es sich dabei handeln?

Hier sehen wir Jed, wie er auf der goldenen Wiese ein Gespräch führt. War Jack schon mal mit ihm hier?

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN führt euch an viele gefährliche Orte von Unterwasser-Schreinen bis zu Piratenhöhlen.

Wir haben drei neue Areas, die wir euch heute präsentieren können - jede ist angefüllt mit gefährlichen Kreaturen und verborgenen Geheimnissen.

Dieser Vulkan wartet mit vielen Umweltgefahren auf, beispielsweise mit flüssiger Lava, die den Weg blockiert, und Gaseinschlüssen, die in Gegenwart von Feuermagie explodieren. Eine Sache ist sicher - den Gipfel zu erreichen wird schwer, wenn ihr die Lava nicht am Hervorsprudeln hindern könnt.

Dieses weiße Bauwerk besitzt eine unverrückbare Atmosphäre der Andersartigkeit. Unheimliche Mechanismen erwarten den unvorsichtigen Eindringling: Fallen etwa oder urnenartige Objekte, die in der Luft schweben.

Der böse Forst ist eine dichte Waldfläche, die am Fuß des Vulkans liegt - so dicht, dass das Mondlicht kaum durch die Baumkronen zu dringen vermag. Das Gebiet ist eingehüllt in einem dicken, gasförmigen Gifthauch, und Wände aus Efeu und giftspeienden Pflanzen stellen sich euch in den Weg.

Jack und seine Verbündeten können verschiedene Jobs ausrüsten, die ihnen Fähigkeiten verleihen, die sie im Kampf einsetzen können. Jack kann zwei Jobs gleichzeitig annehmen und nahtlos via Knopfdruck zwischen ihnen wechseln.

Jeder Job erlaubt den Zugriff auf eine einmalige Aktion - einen Spezialangriff, der der gegnerischen Break-Leiste eine gewaltige Menge Schaden zufügen. Wenn ihr die Leiste auf Null bringt, dann wird der Gegner betäubt und kann typischerweise mit einem Seelenstoß-Angriff sofort erledigt werden. Dabei wird auch euer MP-Maximum erhöht, was euch erlaubt, Fähigkeiten häufiger einzusetzen.

Aber Aktionen richten nicht nur gewaltigen Schaden an der gegnerischen Break-Leiste an - sie verringern auch deren maximale Kapazität! Je mehr Kapazität ihr der Leiste raubt, desto einfacher wird es, sie zu brechen und den Seelenstoß einzusetzen.

Lasst uns mal ein paar der Jobs im Spiel und ihre einzigartigen Fähigkeiten ansehen.

Dieser Job belohnt euch dafür, wenn ihr ein hohes Risiko eingeht: Er verbessert die Angriffskraft, wenn ihr euch an der Schwelle zum Tod befindet. Seine einzigartige Seelenfresser-Aktion lässt euch LP und MP opfern, um für zusätzlichen dunklen Elementschaden zu sorgen.

All dies macht den Dunkelritter zum stärksten Job in Sachen schierer Angriffskraft - solange ihr bereit seid, den Preis dafür zu zahlen.

Der Leereritter-Job lässt euch die magischen Angriffe eures Gegners absorbieren und sie in Macht verwandeln.

Während des Einsatzes eurer einzigartigen Runenaktion sorgt die Abwehrhaltung für einen magischen Kreis, der eintreffende magische Angriffe neutralisiert und ihre Kraft absorbiert.

Ihr könnt diese Kraft dann nutzen, um eure MP wieder aufzufüllen oder sie als mächtigen Hiebangriff zu entfesseln.

Als Ninja habt ihr dank eurer einzigartigen Ninjutsu-Fähigkeit Zugriff auf allerlei Kampftaktiken.

Ihr könnt spezielle Ninja-Werkzeuge einsetzen, die es euch erlauben, die Gegner festzunageln und Waffen mit Statuseffekten zu versehen, ohne jegliche MP zu verbrauchen.

Ninja-Werkzeuge sind limitiert, können aber durch Besuch eines Würfels wieder aufgefüllt werden - er ist das Basiscamp für euren Erkundungstrip.

Die Veröffentlichung von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist nicht mehr weit entfernt. Das heiß ersehnte Spiel erscheint am 18. März 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Epic Games Store.

Und natürlich kann es bereits vorbestellt werden. Wer die Digital Standard oder Digital Deluxe Edition von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN vorbestellt, darf 72 Stunden früher auf die Vollversion zugreifen (24 Stunden auf PC) und erhält die Braveheart-Waffe und den leuchtenden Schild sowie als weiteren Bonus die Rebellion-Waffe!

