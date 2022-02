Elden Ring: PC-Systemanforderungen veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Elden Ring ab 53,99 € bei Amazon.de kaufen.

From Software hat via Twitter die Systemanforderungen für Elden Ring veröffentlicht. Die Anforderungen an den heimischen PC sind relativ gering. Es genügen für die minimalen und selbst für die empfohlenen Einstellungen CPUs und GPUs, die schon mehrere Generationen alt sind.

Als Minimum wird mit dem AMD Ryzen 3 3300X eine 4-Kern-CPU verlangt oder eine 6-Kern CPU wie der Intel i5-8400. Als Grafikkarte reichen Mittelklasse-Grafikkarten der vorletzten Generation mit mindestens 3 bzw. 4 GB VRAM. Empfohlen wird allerdings eine Grafikkarte mit 8 GB VRAM wie beispielsweise die Geforce GTX 1070 oder die Radeon RX Vega 56. Einzig der Arbeitsspeicher verlangt im Minimum nach unüblichen 12 GB, wobei 16 GB empfohlen werden.

Ein modernes Windows-Betriebssystem wird benötigt, Windows 10 oder besser 11 sollten es sein. Die Festplatte benötigt 60 GB freien Speicher.

Minimum Empfohlen Betriebssystem Windows 10 Windows 10 oder 11 CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X Arbeitsspeicher 12 GB RAM 16 GB RAM Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 1060 (3 GB) / AMD Radeon RX 580 (4 GB) Nvidia Geforce GTX 1070 (8GB) / AMD Radeon RX Vega 56 (8GB) DirectX DirectX 12 DirectX 12 Speicherplatz 60 GB 60 GB

Elden Ring erscheint nächste Woche am 25.02.2022 für PC, Playstation 4 & 5 und Xbox One und Xbox Series.