Halo: Serien-Adaption startet in Deutschland auf Sky am 24. März 2022

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Halo Infinite ab 44,24 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits seit geraumer Zeit arbeitet Paramount an einer Serien-Adaption der Halo-Reihe. Diese wird bekanntermaßen am 24. März 2022 auf dem hauseigenen Streaming-Dienst Paramount Plus starten. Wann und wie wir als deutsche Zuseher in den (hoffentlich) Genuss der Umsetzung kommen können, war bisher nicht bekannt. Nun hat Maxi Gräff (Marketing Communications & Social Lead bei Xbox DACH) in einem Tweet Licht ins Dunkel gebracht: Gemeinsam mit dem Amerikanern könnt ihr die verfilmten Abenteuer des Master Chiefs auf Sky sehen.

Ab dem 24. März 2022 könnt ihr euch also davon überzeugen, wie sich Pablo Schreiber (American Gods, Orange is the new Black) als Master Chief macht. Die KI Cortana wird von Jen Taylor verkörpert, die seit dem ersten Videospielteil die Begleitung des Spartans vertont. In weiteren Rollen sind Natascha McElhone (Californication), Chalie Murphy (Love/Hate) und Bokeem Woodbine (Fargo) zu sehen. Als Executive Producer fungiert unter anderen Steven Spielberg.