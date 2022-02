PM: Findet unsere Treat Codes für eure Chance auf eine PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, euch die Treat Codes-Aktion vorstellen zu können – ein Wettbewerb, der euch und andere Gamer in den Mittelpunkt einer weltweiten Schnitzeljagd nach Codes stellt.*

Ab heute erscheinen online 14 einzigartige Codes, die Eingaben über einen PlayStation-Controller ähneln, auf Social-Media-Kanälen und an überraschenden Orten weltweit, wie z. B. bei hochkarätigen Events aus der Sport-, Gaming-, Film- und Musikwelt. Jeder Code, den ihr findet, bietet euch die Möglichkeit, an der Verlosung für eine PS5-Konsole teilzunehmen. Das bedeutet, dass ihr 14 Mal am Wettbewerb teilnehmen könnt, wenn ihr jeden der Codes findet.

Die Schritte zur Teilnahme sind einfach: Spürt einen Code auf, gebt ihn korrekt auf der Treat Codes-Seite auf PlayStation.com ein, nachdem ihr euch hier angemeldet habt, und beantwortet eine Frage, um am Wettbewerb teilzunehmen.** Ihr habt bis 19:00 Uhr MEZ am 7.März Zeit, um Codes zu finden und einzugeben und daraufhin die Fragen zu beantworten, um eure Chance auf eine PS5-Konsole wahrzunehmen.

Haltet eure Augen in den nächsten Wochen offen, da die Codes nicht alle auf einmal auftauchen werden. Je mehr Codes ihr findet, desto mehr Möglichkeiten habt ihr auf einen Gewinn! Tipp: Behaltet diese Woche besonders Kanäle im Blick, auf denen Gamer PlayStation-Titel streamen.

Auf der Treat Codes-Seite findet ihr weitere Informationen zur Teilnahme, einschließlich der offiziellen Regeln.*** Viel Glück!

* Teilnehmende Regionen: Argentinien, Kanada, Chile, Mexiko und die USA, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Kroatien, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich.

** Internetverbindung und PlayStation Network-Konto online erforderlich.*** Es ist kein Kauf erforderlich, um teilzunehmen oder einen Preis zu gewinnen. Teilnehmer müssen ihren rechtmäßigen Wohnsitz in einem der teilnehmenden Regionen haben (siehe Liste oben). Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und an ihrem Wohnsitz gesetzlich volljährig sein. Ungültig in allen US-Territorien und -Besitzungen sowie in ausländischen militärischen Einrichtungen und wenn anderweitig gesetzlich verboten oder eingeschränkt