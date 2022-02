PM: Spiele jetzt das Cyberpunk 2077 Next Generation-Update auf Xbox Series X|S (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Night City im Jahr 2077 ist eine gefährliche Mega-Metropole voll mit kybernetisch verbesserten Söldner*innen, skrupellosen Konzernen und ungeahnten Möglichkeiten. Die Stadt zieht Dich in ihren Bann, verspricht Dir alles, fällt Dir aber auch ohne Vorwarnung in den Rücken. Als aufstrebende*r Söldner*in ist es für Dich an der Zeit, diese stimmungsvolle Dystopie zu erkunden – jetzt optimiert für die Leistung von Xbox Serie X|S. Bist du bereit für das Cyberpunk 2077 Next Generation-Update?

Das neueste Update des First Person-Rollenspiels verpasst der futuristischen und offenen Welt eine Reihe grafischer Verbesserungen wie zum Beispiel optimierte Reflexionen und den Ray Tracing-Modus für Xbox Series X. Dieser Modus konzentriert sich auf verbesserte Grafik, die Night City eine noch realistischere Atmosphäre verleihen. Wenn Du hingegen Wert auf eine besonders flüssige Bildrate legst, bietet der Performance-Modus auf Xbox Series X eine Bildrate von 60 FPS. Xbox Series X unterstützt außerdem eine dynamische 4K-Skalierung, während Xbox Series S eine dynamische Skalierung auf bis zu 1440p bietet.

Das allgemeine Gameplay wurde ebenfalls verbessert: von UI- und Map-Optimierungen bis hin zu neuen Relationship-Interaktionen, Skill-Rebalances, verbesserter KI und dynamischen Reaktionen anderer Charaktere. Das neue Night City bietet jede Menge zusätzliche Details, die es zu entdecken gilt. Überdies enthält das Update kostenlose Zusatzinhalte in Form von neuen Waffen und Ausrüstungs-Gegenständen, neuen Apartments zur Miete und vielem mehr! Welche Mittel wirst Du nutzen, um Dir einen unsterblichen Ruf als Söldner*in zu verschaffen?

Dank der Power der jüngsten Xbox-Generation profitierst Du von wesentlich schnelleren Ladezeiten. Stürze dich zudem mit Quick Resume jederzeit genau dort ins Abenteuer, wo Du beim letzten Mal aufgehört hast. Es wird so sein, als hättest Du Night City nie verlassen.

Besitzer*innen einer digitalen Version von Cyberpunk 2077 auf Xbox One können die Vorteile von Smart Delivery nutzen und erhalten automatisch ein kostenloses Upgrade auf das Next Generation-Update für Xbox Series X|S. Auch wenn Du eine Disc-Version für Xbox One besitzt, kannst Du das kostenlose Upgrade in Anspruch nehmen. Smart Delivery beinhaltet außerdem die unkomplizierte Übertragung von Spielständen. Setze Deine Reise in die Dystopie von Cyberpunk ohne großen Aufwand direkt fort oder beginne sie ganz neu. Mit dem ab sofort verfügbaren Cyberpunk 2077 Next Generation-Update ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, in die Rolle von V zu schlüpfen und in die Welt von Night City einzutauchen. Was wird die Dystopie für Dich bereithalten?

Aber Du musst Dich nicht auf diese Beschreibung verlassen. Schmeiße einfach Deine Xbox Series X|S an und tauche bis 15. März um 17:00 Uhr in die neue kostenlose Next Gen-Demo von Cyberpunk 2077 ein. In dieser Testversion hast Du volle fünf Stunden Zeit, Night City am Beginn von Vs Reise zu erkunden – ohne jede Einschränkung. In diesem Zeitraum kannst Du tun, was immer Du willst! Sobald die Demo vorbei ist, kannst Du den Kauf des kompletten Spiels erwägen und Dein Abenteuer genau dort fortsetzen, wo Du es in der Testphase beendet hast.

Für alle weiteren Informationen zur Demo und die aktuellen Patch-Notes besuche einfach die offizielle Website zu Cyberpunk 2077. Wir sehen uns in Night City!