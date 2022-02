Bioshock: Netflix kündigt Film-Adaption des Unterwasser-Abenteuers an

PC Switch 360 XOne PS3 iOS MacOS

Bereits vor einigen Jahren befand sich eine Verfilmung von 2Ks Shooter Bioshock in der Planung, allerdings wurde das Projekt im Jahr 2013 eingestellt. Nun will sich der Streaming-Riese Netflix des Stoffes annehmen. Wie das Unternehmen via Twitter angekündigt hat, tut man sich mit 2K und Take-Two Interactive zusammen, um eine Filmadaption von Bioshock umzusetzen.

Weitere Infos wie Schauspieler, Regisseur, Produzenten oder die Spiele und Charaktere, auf denen der Film basieren soll, gibt es aktuell noch nicht. Es ist also anzunehmen, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet.