PM: PS5-Update für Cyberpunk 2077 jetzt verfügbar! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Night City ist ein Ort wie kein anderer. Es ist eine rücksichtslose Welt, in der die Konzerne die Bevölkerung beherrschen und Banden die Straßen besitzen. Es ist auch ein Ort der endlosen Möglichkeiten, vor allem für Leute wie die Hauptfigur des Spiels. V ist Söldner inklusive Cyber-Verbesserungen und entsprechend stark, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Doch ihr müsst vorsichtig sein, um euch nicht euer eigenes Grab zu schaufeln. Andererseits ist das Leben zu kurz, um immer auf Nummer sicher zu gehen. Mit Cyberpunk 2077 für PlayStation 5 gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt, um in die gefährliche Metropole einzutauchen.

Welche dunkle Zukunft erwartet euch wohl?

Die Next-Gen Version von Cyberpunk 2077 bringt euch einige Updates dank der Power der PlayStation 5. Visuals und Performance haben ein Upgrade bekommen, inklusive dynamischem 4K Resolution Scaling, verbesserten Reflexionen und schnellen Ladezeiten. Nur, um mal ein paar Dinge zu nennen. Da gibt es natürlich noch mehr! Ihr könnt zwischen zwei Grafik-Modi wählen: Dem “Raytracing Mode” für tolle Grafiken mit ray-traced Schatten oder dem am Gameplay orientierten “Performance Mode” mit angestrebten 60 FPS.

Mit Cyberpunk 2077 auf PlayStation 5 könnt ihr Night City nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers bringt die Erlebnisse in der Stadt auf ein ganz neues Level, während die adaptiven Trigger euch alles neu erleben lassen. Abhängig von verschiedenen Faktoren werdet ihr unterschiedlichen Widerstand spüren, zum Beispiel bei verschiedenen Kampfsituationen (Fernkampf oder Melee) oder beim Autofahren. Beispielsweise, wenn ihr eine Militech M-10AF Lexington abschießt oder euch durch einen Gegner mit dem Katana schneidet. Auch der Unterschied zwischen Spritztouren im Makigai Mai Mai P126 oder Rayfield Caliburn ist spürbar.

Dank der neuen Audio-Features der PS5-Version könnt ihr die Unterschiede auch hören. Die Verwendung der Tempest 3D AudioTech-Engine zieht Spieler tiefer in die Welt hinein: Mit 3D-Audio Kopfhörern, aber auch durch die eingebauten Lautsprecher des TV-Bildschirms. Im DualSense Wireless-Controller ist ein Mikrofon eingebaut, das sich bei jedem Holocall und auch bei Nachrichten meldet.

Wir haben euch bereits erzählt, dass Night City ein Ort voller Dinge ist, die man sehen und erleben kann. Auf PS5 haben wir nun Support für Activity Cards integriert. Sie helfen euch dabei, den Überblick darüber zu behalten, was ihr im Spiel gerade tut und wo ihr bei einer bestimmten Aktivität steht. Manchmal zwingt euch die Stadt in die Knie (ihr seid da nicht die ersten, keine Sorge), deshalb ist “Game Help” ein tolles Feature. Damit bekommt ihr richtig gute Tipps, wie ihr eure Aufgaben erledigen könnt. Und zwar so, wie es einer Legende gebührt!

Zusätzlich zu den Next Gen-Verbesserungen und den PlayStation 5 exklusiven Features kommt die neueste Version des Spiels mit einigen Gameplay-Optimierungen und Quality of Life-Features daher. Verbesserte KI- and Zuschauerreaktionen, Verbesserungen an der UI, Optimierungen bei der Kartennutzung und Open World, sowie neuen Interaktionen mit potentiellen Partnern. Außerdem erwarten euch Verbesserungen beim Fixer- und Gig-Gameplay sowie Belohnungen. Haben wir schon erwähnt, dass es außerdem kostenlos neue Inhalte gibt? Zum Beispiel mietbare Apartments für V, neue Waffen und Ausrüstung sowie neue Anpassungsoptionen?

Vielleicht habt ihr Night City bereits besucht, doch es gibt viel Neues zu erleben, um euch erneut zu verlieben. Das beste daran: Wenn ihr Cyberpunk 2077 bereits für PlayStation 4 (Disc oder digital) besitzt, könnt ihr euren Spielstand auf die PS5-Version transferieren und dort weitermachen, wo ihr zuletzt aufgehört habt!

Und noch besser: Alle Besitzer der PlayStation 4-Version haben die Möglichkeit, das Next Gen-Update jetzt herunterzuladen. Komplett kostenlos!

Wenn ihr Cyberpunk 2077 noch nicht habt und die Next Gen-Version erleben möchtet, könnt ihr das Spiel für PlayStation 5 jetzt im PlayStation Store erhalten. Solltet ihr euch noch nicht sicher sein, ob das ein Spiel für euch ist, haben wir eine Lösung: Aktuell läuft eine kostenlose Testphase bis zum 15 März 2022, in der ihr fünf Stunden lang euer Leben in Night City probespielen könnt. Gefällt euch was ihr seht, besteht die Möglichkeit das Spiel zu kaufen und den Spielstand direkt mitzunehmen. So geht es weiter, als hättet ihr nie aufgehört!

Ihr wollt noch mehr über das Next Gen-Update oder die Testzeit von Cyberpunk 2077 wissen? Auf unserer Website findet ihr alle Informationen dazu. Damit habt ihr alles, um eure Karriere in Night City auf PlayStation 5 zu beginnen oder sie dort fortzuführen.

Wir sehen uns in Night City!