PM: San Diego Studio bringt simultanes Online-Co-Op zu MLB The Show 22 (Sony Playstation Blog)

Letzte Woche haben wir einen Gameplay-Trailer von MLB The Show 22 rausgebracht, in dem wir euch die ersten Legenden vorgestellt haben und ihr einen ersten Blick darauf werfen konntet, was ihr ab dem Launch am 5. April spielen können werdet. Aber natürlich wissen wir, dass eure größte Frage ist: “Und Coach?”

Coach ist zurück (mit Klonen und Freunden!) für eine Serie von Folgen, in der wir alles mit euch teilen, was ihr über MLB The Show 22 wissen müsst. Erst mal sehr ihr hier die Rückkehr von Coach in unserer ersten Feature-Ankündigung nach der Veröffentlichung des Covers.

Zu Coach gesellen sich Freunde, Familie und der Cover-Star Shohei Ohtani selbst, um euch mehr Details über Online-Coop-Spiele zu verraten*. Das Online-Feature erlaubt euch, Teams zu bilden und 2v2 oder 3v3 mit euren liebsten MLB- oder MiLB-Teams im Play-Now-Modus online zu spielen oder mit eurer Kartensammlung in Diamon Dynasty in MLB The Show 22. Bildet Teams mit Freunden, Familie oder anderen Mitbewerbern, egal auf welcher Konsole sie spielen, wenn MLB The Show 22 verfügbar wird. Ihr könnt auch eure ausgewählten Diamond-Dynasty-Karten mit der Sammlung eurer Teammitglieder kombinieren, um das ultimative Team zu bilden und zu beweisen, wer die Könige und Königinnen des Diamanten sind.

Ob ihr ein aufsteigendes Monster seid oder die meisten Home-Runs im Outfield stehlt, ihr könnt euch auf eure Stärken verlassen wenn ihr mit euren Online-Teammitgliedern das Gewinnerteam bildet.

Feature Premieres kommen zurück, um euren Fans mehr Einblick darein zu geben, was neu ist und was sich in MLB The Show 22 ändert. Ihr könnt Episoden auf Twitch und YouTube gucken oder sie on-demand ansehen, wenn ihr die Gelegenheit habt.

Für MLB The Show 22 haben wir sieben Episoden von Feature Premiere, in denen ihr neue und verbesserte Features von MLB The Show 22 kennenlernt. Wir starten die Party am Mittwoch, den 16. Februar, um 15 Uhr PST und zeigen euch die Details vom Online-Co-Op und vom technischen Test. Danach schaltet jede Woche bis zum Launch Donnerstags um 15 Uhr PST ein und lernt die neusten Features kennen und erfahrt die Neuigkeiten, die ihr nicht über MLB The Show 22 verpassen dürft. Wir werden auch alle vorherigen Episoden noch mal zeigen und damit die Zeit bis zum Early Access am 31. März rumbringen. Seht euch diesen Plan an:

Wir könnten nicht begeisterter sein, dass MLB The Show 22 auf PlayStation, XBox und jetzt auch Nintendo Switch rauskommen wird. MLB The Show 22 startet am 5. April 22 für alle. Ihr könnt euch aber auch ab dem 1. April 22 Early Access sichern, indem ihr die Digital Deluxe Edition oder MVP Edition vorbestellt.

Seht auf TheShow.com nach und folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram für die neusten Updates über MLB The Show 22.

Detailliertere Infomrationen über MLB The Show – inklusive eines wichtigen Updates der Speicher von Jahr zu Jahr und mehr – findet ihr in unseren FAQ.

* Für das Online-Multiplayer-Feature braucht ihr eine Internetverbindung und ein Online-Multiplayer-Abo für eure Konsole.