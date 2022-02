Xbox Game Pass: Neuzugänge umfassen Warhammer 3, Madden NFL und mehr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Angebot der Spiele, die ihr als Abonnent von Microsofts Game Pass habt, wächst beständig weiter. Der Redmonder Konzern hat nun die Titel bekannt gegeben, die in der zweiten Februarhälfte verfügbar sein würden. Dabei handelt es sich auch um Titel aus dem Angebot von EA Play, das seit geraumer Zeit ebenfalls zum Game Pass gehört. Ab sofort die Legendary Edition von Mass Effect auch via Cloud Gaming zur Verfügung. Nachfolgend findet ihr weitere Titel, die in naher Zukunft in die Game-Pass-Bibliothek aufgenommen werden:

17. Februar:

Lawn Mowing Simulator (Konsole)

(Konsole) Madden NFL 22 (Konsole, PC)

(Konsole, PC) Total War - Warhammer 3 (PC)

22. Februar:

Robobquest (PC, Game Preview)

24. Februar:

Galatic Civilizations 3 (PC)

(PC) Super Mega Baseball 3 (Konsole)

28. Februar:

Alice - Madness Returns (PC)

Natürlich werden auch einige Titel den Game Pass wieder verlassen. Darunter auch Titanfall, da es am 1. März 2022 aus EA Play entfernt wird. Zum 28. Februar 2022 müsst ihr außerdem auf die folgenden Titel verzichten: