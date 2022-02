PM: Neu im Xbox Game Pass: Total War: Warhammer III, Madden NFL 22 und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als Valentinsgeschenk für alle Gamer*innen kommen noch mehr Spiele in die Bibliothek des Xbox Game Pass! Der Februar endet mit einigen Titeln aus dem EA-Kosmos und Spielen, die die untere Armmuskulatur trainieren. Neugierig? Hier siehst Du, was Dich erwartet!

Mass Effect Legendary Edition (Cloud)

EA Play – Die Legendary Edition von Mass Effect ist mit Xbox Cloud Gaming (Beta) jetzt auch über EA Play erhältlich! Die Legendary Edition enthält neben Basisinhalten für den Singleplayer-Modus über 40 DLCs aus den Spieleklassikern Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, darunter Aktionswaffen, Rüstungen und Packs.

17. Februar – Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

[email protected] – Ab sofort erhältlich für PC und Xbox Series X|S sowie demnächst auch für Xbox One! Gönn Dir eine Pause von der realen Welt und mähe Rasen in typisch britischen Umgebungen.

17. Februar – Madden NFL 22 (Konsole und PC)

EA Play – Madden NFL 22 kommt über EA Play in die Bibliothek des PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate. Duelliere Dich plattformübergreifend mit Deinen Freund*innen und sichere Dir wiederkehrende Mitgliederprämien wie Ultimate Team Packs und Ausrüstungssets für The Yard. Als Mitglied des Xbox Game Pass sparst du außerdem 10 Prozent, wenn Du EA-Inhalte wie Spiele oder Madden Points kaufst.

17. Februar – Total War: Warhammer III (PC)

Der verhängnisvolle Abschluss der Total War: Warhammer-Trilogie steht unmittelbar bevor und ist ab Release im PC Game Pass verfügbar. Versammle Deine Streitkräfte und betritt das Reich des Chaos, in dem sich das Schicksal der Welt entscheidet. Wirst Du Deine Dämonen bezwingen oder sie zumindest beherrschen können? Hier geht’s zu den Achievements, die Du erreichen kannst, um Deinen Gamescore zu verbessern.

22. Februar – Roboquest (Game Preview) (PC)

[email protected] – Ein rasantes FPS-Roguelite, das sowohl im Solo- als auch im Koop-Modus begeistert. In einer futuristischen, aber völlig zerstörten Welt kämpfst Du gegen Horden von tödlichen Robotern. Dein hypermobiler Guardian ist bereit, sich durch ständig wechselnde Umgebungen zu kämpfen, befeuert durch einen adrenalingeladenen Soundtrack.

24. Februar – Galactic Civilizations III (PC)

[email protected] – Errichte eine Zivilisation, die sich dem Zahn der Zeit widersetzt und erobere die Galaxie im größten 4X-Strategiespiel aller Zeiten. Du wählst aus einem Dutzend einzigartiger Völker und machst Dir einen Namen, wenn es um Diplomatie, Spionage, technologischen Fortschritt und vieles mehr geht.

24. Februar – Super Mega Baseball 3 (Konsole)

EA Play – Dieser spannende Baseball-Simulator bietet Dir die Möglichkeit, in einem direkten Schlagabtausch zu punkten oder die Grenzen Deiner Reflexe auszutesten. Der dritte Teil der Serie bietet brandneue Franchise-, Online-Liga- und Trainingsmodi sowie eine verbesserte Grafik und Erweiterungen auf dem Spielfeld!

28. Februar – Alice: Madness Returns (PC)

EA Play – Demnächst im PC Game Pass und im Xbox Game Pass Ultimate über EA Play erhältlich! Alice: Madness Returns taucht tief in die dunkle Seite der Fantasie hinab und kreiert ein albtraumhaftes Wunderland. In diesem muss Alice sich den Dämonen stellen, die sie in ihren Visionen heimsuchen.

Jetzt verfügbar – Battlefield: Bad Company 2 (PC)

EA Play – Mach Dich bereit für eine intensive und actiongeladene Singleplayer-Kampagne und elektrisierende Multiplayer-Schlachten. Steuere Panzer, Kampfhubschrauber, Mannschaftswagen und andere Fahrzeuge in vollständig interaktiven Landschaften, die du zerstören oder als Deckung nutzen kannst.

Jetzt verfügbar – Peggle Nights (PC)

EA Play – Auf Dich wartet der ultimative Peggle-Test! Räume die orangefarbenen Kegel in 60 wilden Traumwelten ab und schalte das Extreme Fever frei! Triff die Peggle Masters und ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten und setze elf magische Kräfte ein, um den ultimativen Peggle-Test zu bestehen.

Grounded erreicht 10 Millionen Spieler*innen

Das Grounded-Team gibt stolz bekannt, dass bereits mehr als 10 Millionen Spieler*innen dabei sind! Behalte die Ankündigungen auf Xbox Wire im Auge und erfahre mehr über das Into The Wood-Update und den weiteren Weg zu 1.0.

17. Februar – Sea of Thieves: Shrouded Islands

Begib Dich am 17. Februar auf das erste der neuen zeitlich limitierten Abenteuer von Sea of Thieves! Triff die rätselhafte Belle und hilf ihr, den düsteren Nebel zu untersuchen, der den Außenposten von Golden Sands umgibt. Das nächste Kapitel der Geschichte von Sea of Thieves beginnt sich gerade erst zu entfalten.

Du willst mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann freu Dich jetzt auf fantastische neue Perks – unter anderem mit EA Play! Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: Pass Tense BR75 Battle Rifle Bundle

Individualisiere Dein Multiplayer-Arsenal mit der exklusiven Pass Tense BR75 Battle Rifle-Lackierung, vier 2XP-Boosts und vier Challenge Swaps!

15. Februar – Apex Legends EA Play: Lucky Loot Weapon Charm

Zeige Deinen Gegner*innen aus welchem Holz Du geschnitzt bist mit dem Lucky Loot Weapon Charm, den Du Dir via EA Play sicherst. Rüste Deine Lieblingswaffe aus und stelle Dich fantastischen Kämpfen für Ruhm, Ehre und Style.

17. Februar – Madden NFL 22 EA Play: Supercharge Pack

Verbessere via EA Play Dein Ultimate Team mit dem Supercharge Pack, das acht gnadenlose Elite-Spieler enthält. Mitglieder erhalten das Supercharge Pack automatisch, indem sie in die Rubrik Ultimate Team besuchen.

17. Februar – Eternal Return: Season 5 Special Pack

Mit dem Season 5 Special Pack für Eternal Return sicherst Du Dir drei neue Charaktere, den speziellen Midnight Shinobi Yuki Skin, drei weitere neue Skins sowie A-Coin und XP-Boosts. Deinen Abenteuern auf Lumia Island steht nichts mehr im Wege!

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls – jetzt kommen weitere sechs fantastische Titel hinzu! Wirf einen Blick auf die vollständige Liste und finde heraus, welche Titel Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Zusätzlich verlässt Titanfall EA Play für Konsole und PC am 1. März 2022.

