Dune Spice Wars – so spielt sich das "4X-RTS"

Sandkasten-Eroberung des Wüstenplaneten

PC

Teaser Als bekanntlich größter Dune-Fan unter den Doppelmonden freue ich mich auf dieses Spiel – auch wenn es mit dem Roman eher wenig zu tun hat. Authentischer als damals Westwoods Dune 2 ist es allemal...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer den aktuellen Dune-Film gesehen hat, wird sich vielleicht wundern, um was es im zugrundeliegenden Roman vorrangig geht: um Ökologie und Religion. Das schließt auch den Wüstenplaneten ein, und auch Politik und Intrigen rangieren weit oben. Natürlich folgen wir, wie der Film, dem jungen Adligen Paul Atreides auf seiner Wandlung vom Herzogssohn zum Flüchtling zum Heilsbringer Muad'dib, haben es also auch mit einem Erwachsenwerdungs- und Erweckungsroman zu tun. Aber das den "Ödland-Ökonomen, wo und wann immer sie wirken " gewidmete 600-Seiten-Buch interessiert sich vor allem für die Träume – und die Manipulation – eines ganzen Volkes, der Fremen, und wie der Kreislauf des Lebens auf einer völlig unwirtlichen Welt funktioniert. Die nur dort vorkommende "Spice Melange" ist eine lebensverlängernde Droge, macht aber ebenso im Kleinen (durch die individuelle Sucht) wie im Großen (ohne das Spice bräche das gesamte Imperium zusammen) abhängig.

Hauptsächlich arbeitete Autor Frank Herbert mit inneren und äußeren Dialogen, die Action kommt ganz zum Schluss, größere Auseinandersetzungen werden nur als Botenbericht kolportiert. Insofern ist Dennis Villeneuves 2021 SF-Film zwar eine werksgetreue Nacherzählung (die mir sehr gut gefällt), verhandelt aber eben nur einen Teil der im Roman behandelten Themen. Wobei die zweite Hälfte ja erst noch kommt.

Oberflächlich nutzt Dune Spice Wars viele Elemente der Vorlage, sei es Herzog Leto Atreides, hier bei einem diplomatischem Angebot, seien es Kürzel wie "CHOAM".



Vorlagengetreu oder nicht?

Und das von Shiro Games entwickelte und von Funcom vertriebene Spiel Dune Spice Wars? Ich glaube den Machern gerne, dass sie die Romanvorlage unglaublich verehren, wie ich einer Pressemeldung entnehme, aber ihr Spiel wird dennoch an der Oberfläche bleiben. Es geht hier nicht um einen Messias und um den Traum, aus einem Wüstenplaneten ein Paradies zu machen – es geht darum, sich im Kampf gegen Konkurrenten die meisten und lohnendsten Regionen zu sichern. Dune Spice Ars dürfte zwar deutlich näher an der Vorlage sein als Westwoods Klassiker Dune 2, aber das ist nun wirklich keine Kunst...

Die Prämisse von "Gewürz-Kriegen" macht keinerlei Sinn, denn der Witz ist ja eben, dass Arrakis vom Imperator als Lehen vergeben wird, um für sich, die Raumfahrt-Gilde und all die Großen Häuser die Spice-Melange-Produktion zu sichern. Würde irgendwer am Status Quo rütteln, der nicht gerade ein hellsichtiger Supermensch mit geheimer Fremen-Superarmee ist – gäbe es einen galaxieweiten Krieg. Gut, den gibt es ja auch nach dem ersten Roman, aber unter etwas anderen Vorzeichen. Jedenfalls ist es in der Roman-Wirklichkeit undenkbar, dass sich einzelne Adelshäuser munter auf dem Wüstenplaneten herumtreiben und dort um Regionen kämpfen.



Direkt neben unserer Stadt Arrakeen landen Shuttles, um vier Squads einzusammeln.



Wie sich Dune Spice Wars spielt

Genau darum geht es aber im Spiel, wie ich euch nach einer Präsentation und weiteren Infos sagen kann. Wir starten als Haus Atreides in Arrakeen (der zweitgrößten Stadt auf Arrakis und wichtiger Schauplatz der Roman- und Film-Handlung). Wir besitzen einige wenige Soldaten und zwei Ornithopter (quasi Helikopter, die aber Vogelschwingen statt einem Rotor nutzen). Letztere schicken wir in benachbarte Regionen, die Grenzen sehen wir direkt auf dem Spielfeld. Sie fliegen in zügiger, aber auch nicht zu schneller Echtzeit dorthin. In einer Nachbar-Region entdecken wir eine Ortschaft namens Sand-bu, die wir kurz darauf von Neutralen erobern. Jedem Haus scheinen fünf Truppentypen zur Verfügung zu stehen, die man teils wohl erst durch Forschung freischalten muss. Nun bauen, ein weißes Gitternetz wird dazu eingeblendet, eine Raffinerie neben die Siedlung – denn in der Region wartet eine bläulich-violette Fläche auf uns – Spice! Als die Raffinerie fertig ist, haben wir auch gleich eine Erntemaschine, die von einem Caryall (ein riesenhafter fliegender Kran, sozusagen) zum Abbau-Ort gebracht wird.

Grafisch bewegt sich das Ganze irgendwo zwischen Film (Leto Atreides...) und eigenem Design. Der Ornithopter erinnert an die "Libellen-Helikopter" aus dem Film, der Ernter sieht wiederum ganz anders aus. Die Siedlungen sind nicht maßstabsgetreu, sondern nur wenig größer als die Kampfeinheiten. Aber mit diesem Abstraktionsgrad, der letztlich der Übersicht dient, kann ich gut leben. Während man um Nebensiedlungen herum Gebäude einfach auf den Sand setzt (auf, nicht in...), also in die Fläche baut, erweitert man die kreisförmig dargestellten Städte wie Arrakeen oder Carthag um "Distrikte". Diese werden dann außen angedockt und zeigen auf deinen Blick den Ausbaugrad der Stadt. Ebenso verdeutlichen Icons und Zahlen direkt über den Siedlungen, wie es um deren Ressourcen bestellt ist.

Nachts wird die Wüste bläulich, was sicher nicht beim Finden der bläulich gezeigten Gewürzvorkommen hilft. Unten zu sehen: Das Grid, auf dem wir Gebäude errichten.



Angriff der Harkonnen

Bald nähern sich Harkonnentruppen Arrakeen. Die Stadt wehrt sich selbst (ihr höchstes Gebäude feuert ab und zu eine Rakete ab), aber sicher ist sicher: Der Präsentator ordert seine Infanterie-Trupps zurück, und nach einigen Nahkampf-Scharmützeln ist der Angriff abgewehrt. Und es wird Nacht – die Tage verstreichen zwar zügig, aber auch nicht rasend schnell. Das Tempo scheint mir, wie gesagt nur als Zuseher, zu passen. Schließlich kommandiert man nicht nur Truppen rum, sondern muss sich auch mit etlichen strategischen Elementen beschäftigen.

Dennoch zurück zu den Kampfeinheiten: Sie besitzen neben Hitpoints auch eine Stärke, eine Sichtweite und einen Versorgungswert. Letzterer nimmt in der offenen Wüste stetig ab, sobald er auf null ist, sinken rapide die Hitpoints. Deshalb ist es keine gute Idee, Einheiten zu weit zu Fuß laufen zu lassen (tatsächlich verstirbt dem Vorführer ein Trupp Atreides-Fußvolk kurz, bevor es wieder zurück in Arrakeen ist). Stattdessen sollte man Shuttles einsetzen, um die Soldaten bis in die Nähe ihres Einsatzortes zu bringen. Beim Online-Event wirkte es so, als löse ein "Verlegungsbefehl" das Heranfliegen und automatische Einladen der Infanterie durch Shuttles aus, statt dass man die Shuttles wie eine Einheit steuern würde. Wo diese Shuttles herkommen, also ob sie eher durch so etwas wie einen Logistikwert repräsentiert werden, konnte ich in der Präsentation nicht erkennen.

Beim Rauszoomen wird der Globalstrategie-Ansatz hinter dem RTS deutlich.



Regionen-Hatz

Dass neben der RTS-Steuerung der zugrunde liegende 4X-Anteil sehr wichtig ist, merkt man spätestens beim Rauszoomen: Dann sieht man nicht mehr auf ein Schlachtfeld, sondern auf eine typische Strategie-Weltkarte mit Regionen und deren wichtigsten Werten, und vor allem: Wer welche Regionen kontrolliert.



Währenddessen erkunden wir weitere Regionen, bauen Gebäude wie Windfallen oder Forschungsstationen. Es gibt einiges zu entdecken auf dem eigentlich doch so kargen Wüstenplaneten: Dörfer, abgestürzte Ornithopter, das Wrack einer Erntemaschine, eine Wasserhändler-Karawane. Einige davon kann man dauerhaft erobern, andere dienen wohl eher als einmaliger Ressourcen-Bonus. Apropos: Es gibt sechs Ressourcentypen, nämlich Solaris (Geld), natürlich das Gewürz, außerdem Stahl/Metall (für den Gebäudebau) und drei weitere. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich ein erquickliches Gerangel um die entsprechenden Regionen entfalten wird, und man eben abwägen muss, wo man seine begrenzten militärischen Kräfte hinschickt, und wohin nicht.

Neben der Erkundung, Bebauung und Eroberung der Regionen gibt es auch die diplomatische Ebene: Mit den Konkurrenten (neben Haus Atreides ist auch Haus Harkonnen sicher, weitere sind noch unklar und auch, ob die Fremen eine eigene Partei werden oder eher eine neutrale Fraktion) kann man auch handeln, vermutlich nicht nur um Ressourcen, sondern auch Nichtangriffspakte. Es geht außerdem darum, politische Punkte zu sammeln, die man dann bei Abstimmungen für oder gegen Vorschläge im Landsraad einsetzen kann, die globale Auswirkungen haben. "Infrastruktur-Überprüfung" etwa steigert die Baukosten für alle um 50%, "Militärische Kontrolle" erhöht die Stärke aller Kampfeinheiten um 20%, "Deeskalation" verbietet sämtliche Geheimoperationen durch Agenten – wie Spionage und Sabotage.

Kein 4X-Spiel ohne Tech Tree: Wir schalten Einheiten, Gebäude und anderes frei.



Vom Landsraad und anderen Instiutionen

Dune Spice Wars greift brav divese Namen und Bezeichnungen der Vorlage ab. So wird man es nicht nur mit dem bösen Harkonnen-Baron Wladimir zu tun haben, sondern auch mit seinen Verwandten und Schergen Feyd Rautha, Graf Glossu Rabban, Piter de Vries und Captain Nefud. Diese wird man wohl nicht direkt als Agenten in andere Städte schicken, sondern eher boniverteilt als "Aufseher" solcher Operationen.

Auch die wichtigen Institutionen sind enthalten, wenngleich sie eher Nebenrollen spielen. Da wäre der Landsraad, der Zusammenschluss aller Adelshäuser als Gegengewicht zum Imperator. Es gibt die Raumfahrtgilde, die nach stetiger Gewürz-Belieferung verlangt. Und da ist die CHOAM (Combine Honnete Over Advanced Mercantiles) als Handelsorganisation (im deutschen Roman übrigens sehr schön als MAFEA übersetzt, Merkantile Allianz für Fortschritt und Entwicklung im All). Dazu kommen viele der "Gags" der "Franchise": das Gewürz selbst, die riesenhaften Sandwürmer, die unweigerlich Infanterie und Erntemaschinen angreift in der tiefen Wüste. Oder die schon erwähnten Maschinen wie Ornithopter und Carryalls.



Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)