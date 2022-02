PM: Die LEGO® Gruppe verwandelt den Langhals, eine Kult-Maschine aus Horizon Forbidden West, in Stein(e) (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Durch seinen scheibenförmigen Kopf, seine hohe Statur und sein gutmütiges Wesen (besonders im Vergleich zu einigen anderen Maschinen, die im Verbotenen Westen lauern) ist der Langhals zu einer der legendärsten und beliebtesten Maschinen in der Welt von Horizon geworden. Wir von Guerrilla freuen uns sehr, heute einen neuen Look für diesen sanften Riesen vorstellen zu können, der sogar noch legendärer werden könnte – und zwar aus LEGO® Steinen.

Zusammen mit unseren Freunden bei der LEGO® Gruppe haben wir am diesem ultimativen Langhals-Modell gearbeitet, das wir euch heute stolz präsentieren!

Der Langhals aus Horizon Forbidden West gehört zu den LEGO® Sets für Erwachsene. Er ist über 34 Zentimeter hoch (13,5 Zoll) und nutzt clevere Bautechniken, um die Details der Maschine authentisch einzufangen. Ihr könnt den Langhals mit Details aus der Welt von Horizon, wie etwa einer Birke und einer rostigen Straßenlampe, aufstellen. Zusätzlich enthalten ist eine LEGO® Minifigur von Aloy mit ihrem Bogen und Speer und sogar ein Wächter mit entweder blauen, gelben oder roten Augen!

LEGO® Modell-Designer Isaac Snyder: „Ich habe mich in Horizon Zero Dawn verliebt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Es spielt in einer futuristischen Welt mit wundervoller Szenerie, starken Charakteren, bedrohlichen Maschinen und einer großartigen Geschichte. Die Designer von Guerrilla waren eine große Inspiration für uns und haben geholfen, die Essenz dieses Universums in LEGO® Form einzufangen. Die Fan-Community von Horizon ist so kreativ. Dieses Modell widmen wir ihrer Leidenschaft und Vorstellungskraft!“

Wir stimmen Isaac da absolut zu! Wir hoffen, dass euch die endlosen kreativen Möglichkeiten, die dieses Set bietet, gefallen werden und können es kaum erwarten, zu sehen, wie ihr die Geschichten von Horizon nachspielt, sobald es auf den Markt kommt.

Dieses Set wird ab Mai 2022 erhältlich sein. Hoffentlich fiebert ihr jetzt erst einmal der Veröffentlichung von Horizon Forbidden West am 18. Februar genauso entgegen wie wir!