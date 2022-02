Langhals aus Horizon Forbidden West und Zero Dawn wird zum Lego-Modell

Wenn ihr Horizon - Zero Dawn gespielt habt oder dessen Nachfolger Horizon - Forbidden West sehnlichst erwartet, dann ist euch der Langhals sicherlich ein Begriff. Die riesige Maschine ist nicht nur ein beeindruckender Anblick, sie nimmt in den Abenteuern von Aloy auch eine wichtige Rolle ein: Wenn ihr auf ihren runden Kopf klettert und euch mit ihr synchronisiert, werden weite Teile der Map offenbart.

Wenn ihr nun Lust habt, den Langhals auch in euren heimischen vier Wänden zu haben, dann dürfte das neue Lego-Set interessant für euch sein. Gedacht ist es primär für Erwachsene, da es viele Kleinteile umfasst, um die Maschine möglichst originalgetreu darzustellen. Mit 34 Zentimetern Höhe ist die Figur im zusammengebauten Zustand auch angemessen groß. Um noch mehr das Gefühl des Videospiels einzufangen, liegen dem Set einige zusätzliche Bauteile bei: Eine Birke, eine rostige Straßenlampe und eine Figur von Aloy samt Speer und Bogen. Etwas gefährlicher wird die Angelegenheit durch einen kleinen Wächter mit wahlweise blauen, gelben oder roten Augen.

Ich habe mich in Horizon Zero Dawn verliebt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Es spielt in einer futuristischen Welt mit wundervoller Szenerie, starken Charakteren, bedrohlichen Maschinen und einer großartigen Geschichte. Die Designer von Guerrilla waren eine große Inspiration für uns und haben geholfen, die Essenz dieses Universums in LEGO-Form einzufangen. Die Fan-Community von Horizon ist so kreativ. Dieses Modell widmen wir ihrer Leidenschaft und Vorstellungskraft!