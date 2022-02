Cyberpunk 2077: Nextgen-Version und 50GB-Patch 1.5 erschienen

Außerdem Demo für Konsolen-Version

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Teaser CD Projekt RED hat die Katze aus dem Sack gelassen: Patch 1.5 wird 50 GB groß und ist ab sofort erhältlich, ebenso wie die Konsolen-Fassung für PS5 und Xbox Series X|S.

Lange blieb es ruhig um die Nextgen-Version von Cyberpunk 2077, während CD Projekt RED Patches für den Titel veröffentlichte. Schließlich verschob sich die Fassung für PS5 und Xbox Series X|S vom Jahr 2021 ins erste Quartal diesen Jahres. Nun hat der polnische Entwickler und Publisher des Rollenspiels in einem Livestream den Vorhang für die Nextgen-Fassung von Cyberpunk 2077 gelüftet. Die ist zusammen mit Patch 1.5 direkt erschienen – außerdem könnt ihr nun eine auf fünf Stunden Spielzeit begrenzte Demo auf den aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft herunterladen. Auch wurden Gameplay-Videos der Version für PS5 (siehe unten) und Xbox Series X veröffentlicht.

Danach sprachen Quest Director Pawel Sasko sowie weitere Mitglieder von CD Projekt RED über einige Neuerungen von Patch 1.5, der ganze 50 GB groß ausfällt. Die Perks passe die Aktualisierung so stark an, dass eure Skilltrees in bestehenden Savegames beim Laden eines Spielstandes in Version 1.5 zurückgesetzt werden und ihr alle Punkte neu verteilen müsst. Als neuer Perk wurde die Fähigkeit vorgeführt, Messer als Wurfwaffen einzusetzen. Außerdem soll sich das Verhalten der KI im Kampf spürbar verbessern, allerdings zeigten die Entwickler dies nicht im Livestream. Nicht nur der Kampf, auch die Ingame-Ökonomie soll mit der Aktualisierung verfeinert werden.

Wenn ihr nun in der Öffentlichkeit das Feuer eröffnet, ergreifen nicht mehr alle Zivilisten die Flucht oder kauern am Boden. EinTeil der Passanten kann nun eine Waffe ziehen und sich zur Wehr setzen. Auch das Verhalten Autofahrer sollen auf unterschiedliche Weise auf Schießereien reagieren und teils über den Bordstein fahren, um vor der Gefahr zu fliehen.

Dazu wird das Fahrmodell mit Patch 1.5 angepasst. Die Fahrzeuge sollen sich nun gewichtiger anfühlen und besser bremsen, die Federung der Autos soll sich bemerkbar machen und die Ego-Ansicht sei überarbeitet worden, damit der Überblick am Steuer besser wird. Zu den Komfort-Änderungen zählen neue Farbmakierungen für Auftraggeber-Icons auf der Karte.

Auch Gratis-DLCs mit kleineren Features wurde vorgestellt. So könnt ihr mit dem entsprechenden Download-Inhalt nun das Aussehen von Spielfigur V über den Spiegel in eurem Apartment verändern. Ein anderes neues Feature, das als kostenloser DLC ausgelagert wurde: Es gibt neue Wohnungen in anderen Vierteln von Night City, die ihr über den Computer in Vs Apartment mietet. Auch die Farbschemata der Apartments sind über den Computer änderbar. Daneben gibt es weitere neue Interaktionen in euren Wohnungen. Einige Aktivitäten wie Duschen und Schlafen verleihen euch zudem nun Buffs.

Patch 1.5 wird auf allen Platformen automatisch geladen. Auch auf Xbox Series X|S aktualisiert sich die Nextgen-Spielversion automatisch, auf der PS5 müsst ihr dagegen die PS5-Version als seperaten Donwload herunterladen und dazu bei Bedarf einen PS4-Spielstand manuell für die PS5-Version übertragen.