Nach der Entlassung der langjährigen Redaktion von 4players.de mit der Begründung , das Magazin redaktionell nicht weiterzuführen zu wollen, erscheinen dort nun doch weiter Tests. Wir haben uns entschlossen, diese hier nicht aufzuführen.

In unserem Noten-Vergleich zu Total War - Warhammer 3 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Total War - Warhammer 3

v. 100 Total War: Warhammer 3 ist ein fulminanter Abschluss für die Warhammer-Trilogie, dem lediglich ein wenig Feinschliff in der Kampagne fehlt. (Kompletter Test nur mit Abo einsehbar) GIGA 8.9

Total War: Warhammer 3 bietet schon zum Start eine Vielzahl an abwechslungsreichen Fraktionen. Der starke Fokus auf die Geschichte verliert nach einiger Zeit leider seinen Reiz. Vielleicht kann ich es gerade deswegen kaum erwarten, bis „Mortal Empires“ die Warhammer-Spiele vereint und zum Traum eines jeden Fans wird. Das neue Multiplayer-Konzept verleiht der Reihe eine ganz neue und spannende Ebene. PC Games /

v. 10 Creative Assembly hatte immer Schwierigkeiten, einen guten Überblick über alle wichtigen Spielmechaniken zu geben – bis jetzt. Genau in dieser Hinsicht ist Total War: Warhammer 3 ein großer Schritt in die richtige Richtung. [...] Veteranen freuen sich hingegen über den mordsmäßig großen Umfang, die teilweise herrlich innovativen Fraktionen (Cathay!) und sämtlichen Verbesserungen rund um das Thema Diplomatie. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 9.0

v. 10 Ich ging mit der Erwartungshaltung "Örks, noch ein weiterer Warhammer-Teil, ich freue mich eher auf die zweite Grand Campaign" an Total War Warhammer 3 ran – und wurde sehr positiv überrascht. [...] Warhammer 3 ist einerseits eine ungeheure Fleißarbeit mit massig Content, strotzt andererseits aber vor liebevollen Details und Vielfalt. Nicht zuletzt ist es die spielmechanische Perfektionierung des Total-War-Prinzips.

Durchschnittswertung 8.9 *Zuletzt überprüft: 15.02.2022, 13:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.