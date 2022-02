Martha is Dead: Horrorspiel erscheint geschnitten auf Playstation

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 24. Februar 2022 erscheint das First-Person Horrorspiel Martha is Dead, das vom Entwickler Lka stammt und während des 2. Weltkriegs in Italien spielt. Der Publisher Wired Productions veröffentlicht den Titel für PC sowie für Xbox und Playstation. In einem Statement gab Wired Productions kürzlich bekannt, dass Martha is Dead auf Sonys Konsolen nur geschnitten erhältlich sein wird. Einige Bestandteile aus der ursprünglichen Fassung sind "nicht länger spielbar" und wurden entfernt.

Wegen der kurzfristig vorgenommenen Änderungen am Spiel erscheinen die Retail-Fassungen für Playstation 4 und Playstation 5 deshalb nicht direkt zu Release, sondern werden um einen derzeit noch unbekannten Zeitraum verschoben. Wired Productions geht von einigen Wochen aus. Die digitale Veröffentlichung von Martha is Dead im PlayStation Network soll hingegen wie geplant am 24. Februar stattfinden. Die Xbox- und PC-Fassung sind laut dem Publisher grundsätzlich nicht von den Schnitten betroffen und erscheinen ebenfalls zum offiziellen Releasetermin, auch in physischer Form.

Die Entwickler zeigen sich erwartungsgemäß wenig begeistert von den Schnitten. Man habe von Anfang an kommuniziert, dass das Spiel sich an erwachsene Spieler richtet und es verstörende Inhalte gebe. Diese werden auch vor dem ersten Spielstart sowie im weiteren Verlauf angekündigt.

Am Ende dieser News haben wir euch den Reveal-Trailer zu Martha is Dead eingebunden.