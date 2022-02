Cyberpunk 2077: Livestream mit Neuigkeiten heute um 16 Uhr

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Entwickler CD Projekt RED hat über den Twitter-Kanal von Cyberpunk 2077 (im Test, PC-Note 10.0) angekündigt, dass es heute um 16 Uhr einen Twitch-Livestream zum futuristischen RPG geben wird.

Nach dem katastrophalen Konsolen-Launch auf PS4 und Xbox One wurde die Fassung für PS5 und Xbox Series X|S ursprünglich für die zweite Jahreshälfte 2021 angekündigt. Allerdings verschob sich die Nextgen-Version von Cyberpunk 2077 zusammen mit der von The Witcher 3 - Wild Hunt.

Während die angepasste Version von The Witcher 3 im zweiten Quartal 2022 erscheinen soll, ist die Fassung von Cyberpunk 2077 für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft aktuell für das erste Quartal diesen Jahres angekündigt. Es ist also zu erwarten, dass CD Projekt RED nun mehr zu Cyberpunk 2077 zur Nextgen-Fassung verrät, die für alle Käufer der vorigen Konsolen-Versionen als kostenloses Upgrade verfügbar sein wird. Auch ist denkbar, dass weitere Gratis-DLC und eine erste große Erweiterung im Stile der Add-Ons für The Witcher 3 thematisiert werden.