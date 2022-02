Startenders lässt euch zum VR-Barkeeper im Weltall werden

PC PS4 PS5

Spätestens seit Star Wars - Eine neue Hoffnung wissen wir, dass Kneipen auf fremden Planeten faszinierende Orte mit allerhand Potenzial für interessante Geschichten sein können. Ganz ohne Cantina-Band wird wohl Startenders von Entwickler Foggy Box Games auskommen müssen, das Studio verspricht aber zahlreiche spannende Geschichten. Ihr spielt einen intergalaktischen Barkeeper und müsst ungewöhnliche Drinks mischen – in VR. Erscheinen soll Startenders laut aktueller Planung auf Meta Quest, Meta Quest 2 und Playstation VR.

Ihr seid allerdings nicht Angestellter irgendeines grimmigen Aliens, sondern habt euer eigenes Bar-Schiff, mit dem ihr durch die unendlichen Weiten düst und das ihr im Spielverlauf auch weiter ausbauen könnt. Die Story soll sich in ihrem Tempo an euren Spielstil anpassen, ihr könnt euch also so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. Ein richtiges Ende soll Startenders gar nicht haben, dafür kommen aber immer anspruchsvollere Gäste vorbei und mit ihnen steigt die Komplexität der verlangten Getränke. Zum Mixen von Drinks müsst ihr zahlreiche Maschinen bedienen und in bester VR-Manier auf Knöpfe drücken oder an Hebeln ziehen. Insgesamt soll es 100 Rezepte geben, auf Basis von 32 Zutaten, 13 Dekorationen, 12 Maschinen und 3 Gefäßen. Wahlweise könnt ihr auch im Pass-the-Headset-Modus gegen eure Freunde antreten – wer das meiste Trinkgeld sammelt, gewinnt.

Erscheinen wird Startenders am 17. März 2022.