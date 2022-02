PM: Werdet zum Sternenschiff-Barkeeper in Startenders (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mitbegründer von FoggyBox Games und kreativer Direktor von Startenders. Wir sind ein kleines Kernteam von fünf Leuten aus dem UK und wir freuen uns sehr darauf, endlich der Galaxie unser neustes Spiel Startenders ab dem 17. März für PS VR auf PS4 und PS5 zu zeigen.

Im Kern ist Startenders ein intergalaktisches Barkeeper-Spiel mit dem Fokus darauf, dass ihr euch bewegt und Maschinen nutzt, Getränke einschenkt und die Bar verinnerlicht. Das Spiel ermöglicht euch, in das Leben eines kosmischen Barkeepers einzutauchen – mit einer Geschichte, die parallel zu eurem Fortschritt verläuft und damit in eurer Geschwindigkeit passiert.

Das Kerndesign von Startenders konzentriert sich darauf, was wir an aktuellem VR großartig finden: Große, physikalische Interaktionen. Der gesamte Prozess der Cocktailzubereitung sollte sich großartig anfühlen und es war eine wichtige Säule unserer Design-Philosophie, das umzusetzen. Wir verwenden eine Vielzahl von Techniken zur Interaktion in Startenders – große, befriedigende Hebel oder physische Knöpfe, auf die ihr mit einer Hand drücken könnt – oder alle möglichen Objekte, die euch einfallen.

In Startenders haben wir 100 Rezepte und wir verwenden einzigartige Ikonographie um euch die 32 Zutaten, 13 Dekorationen, 12 Maschinen und 3 Gefäße deutlich zu zeigen. Eine Menge Icons – aber auch eine sehr gute Möglichkeit, euch alle Rezepte so zu zeigen, dass ihr sie passend zur schnellen Welt des Startending schnell und einfach lesen könnt.

Dass Startenders ohne Ende auskommt, bedeutet, dass wir nicht einfach unsere eigenen Schichten designen konnten – sonst würdet ihr immer wieder das gleiche machen. Also wird jede Schicht aus einem Seed generiert, der die Rezepte, Kunden und Orte vorgibt. Jedes Getränk hat eine Komplexitätswertung und die Rezepte werden schwieriger, je weiter ihr kommt. Keine Sorge – ihr könnt auch immer an der Schwierigkeit der Schicht schrauben, wenn sie euch zu schwer wird! Und ihr seid nicht ganz allein: euer AI-Assistent R.I.L.E.E. hilft euch auf eurem Weg.

Ihr werdet einer Menge einzigartiger Zutaten in Startenders begegnen, die alle ihr eigenes Verhalten zeigen und euch daran erinnern, dass ihr sie auf die richtige Weise schneiden, schütteln und servieren solltet. Ihr habt ein Arsenal von Maschinen zur Verfügung, jede mit Upgrades, die ihr mit der Zeit kaufen könnt. Ihr müsst die Maschinen aber selbst im Workshop auszeichnen.

Es ist aber insgesamt keine harte Arbeit. Zwischen den Schichten könnt ihr euch entspannen, also gibt es auch ein Habitat. Im Habitat könnt ihr neue Zutaten kaufen, Upgrades für die Bar-Maschinen kaufen oder euch entspannen und eine der Aktivitäten im Raum nutzen.

Startenders ist nicht nur eine unendliche Geschichte, wir haben auch einige Game-Modi, die euch immer wieder zurückholen werden. Wenn ihr täglich spielt, erlebt ihr die gleichen Schichten für jeden Startender – ihr habt also eine Chance, euren besten Score als Highscore zu platzieren und müsst dann auf den Refresh am nächsten Tag warten! Wenn ihr mehr als einen Startender in der Entwicklung in eurem Freundeskreis habt, könnt ihr im Pass-The-Headset-Social-Modus spielen – jeder Spieler macht die gleiche Schicht und wer das meiste Trinkgeld sammelt, gewinnt.