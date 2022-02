PM: 7 unvergessliche Square Enix-Liebesgeschichten (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hier bei Square Enix liegt Liebe in der Luft.

Oder, um genauer zu sein, Liebe liegt in den Spielen. Unsere Titel liefern jede Menge denkwürdiger Romanzen - von süßen Pärchen bis zu weltbewegenden romantischen Dramen.

Wir wollen unsere verliebten Paare feiern, und wann wäre dafür ein besserer Zeitpunkt als am Valentinstag? Und deshalb wollen wir euch hier sieben zeitlose Geschichten der Liebe präsentieren, die auch heute noch unsere Herzen erobern.

Oberflächlich gesehen könnten Tidus und Yuna nicht unterschiedlicher sein. Er ist ein sportlicher Freigeist, der sich in einer Welt treiben lässt, die er nicht versteht, während sie ein lernbegieriges Medium ist, eingenommen von Pflicht und Erwartung.

Aber als sich die beiden näherkommen, beginnen sie zu wachsen und sich als Individuen zu entwickeln. Gegenseitig entfesseln sie das Beste im anderen - Tidus ermöglicht Yuna, Freude und Stärke für die bevorstehenden Prüfungen zu finden, während sie ihm dabei hilft, Sinn und Verantwortung zu entdecken.

Und gemeinsam lernen sie, dem Unglück ins Gesicht zu lachen.

Als Lara Crofts engster Verbündeter verbringt Jonah viel Zeit mit dem Herumwandern über verlassene Inseln, in exotischen Dschungeln und eisiger Ödnis. Wenn man dann noch all seine Nahtoderfahrungen bedenkt, darf man annehmen, dass er nur wenig Möglichkeit hat, "die eine" zu finden.

Zum Glück ist Jonah ein sehr geselliger Mensch, der überall, wo er hinkommt, sich mit den Leuten anfreundet - und als er die Mechanikerin Abigaile Ortiz trifft, wird schnell klar, dass ihre Verbindung über reine Freundschaft hinausgeht.

Der offensichtliche Funke zwischen den beiden flackert auf, als Abby den kühnen Entdeckern dabei hilft, Geheimnisse in den Ruinen um ihr Dorf herum aufzudecken. Leider werden sie durch einige Ereignisse getrennt, aber nach dem Ende des Abenteuers kommen Abby und Jonah endlich wieder zusammen und verbringen ein bisschen wohlverdiente Zeit miteinander.

Das ist mal eine denkwürdige Ritterin - Beatrix ist unglaublich stark, außergewöhnlich begabt und sie widmet sich voll und ganz ihren Befehlen.

Steiner auf der anderen Seite ist kein so toller Vertreter des Ritterstands. Seine Rüstung ist rostig, seine Autorität überschaubar und… nun, sagen wir mal, er ist auch nicht das schärfste Schwert in der Scheide.

Da erstaunt es kaum, dass die beiden zunächst nicht unbedingt ein Herz und Seele sind. Beatrix hat keine gute Meinung von Steiner und den Leuten, mit denen er sich umgibt - und sie vermöbelt ihn auch mindestens einmal. Aber als sie realisiert, dass sie sich vielleicht nicht auf der Seite der Gerechtigkeit befunden hat, da bekommt sie eine mildere Meinung.

Als die zwei sich dann endlich verlieben, ist das einer der süßesten und charmantesten Momente des Spiels. Jetzt alle zusammen: Oooooohhhhhh.

Es mag sich hier nicht um eine der größten Romanzen der Serie handeln, aber sicherlich um eine der liebenswertesten.

Manchmal kann einen die Liebe auf einen dunklen Pfad schicken.

Lenne war eine Sängerin und ein Medium, innigst geliebt von ihrem Partner Shuyin. Als sie an die Front eines brutalen Kriegs geschickt wird, greift Shuyin zu extremen Mitteln, um den Konflikt zu beenden und sie zu retten. Keine Spoiler hier - sagen wir einfach, dass die beiden nicht glücklich und zufrieden bis an ihr Ende lebten.

Natürlich ist in der FINAL FANTASY X-2-Welt Spira der Tod nicht immer das Ende. Wie Yuna und das Möwenpack erleben, kann eine derart starke Liebe über Sterblichkeit, Zeit und das Leben selbst hinausgehen…

Mit am coolsten an der Life is Strange-Serie ist, dass es keine vorschriftsmäßige Zeitlinie gibt. Die Entscheidungen, die ihr trefft, und die Storys, die ihr bekommt, sind allesamt gleichwertig und valide - was eine verquaste Art ist, zu sagen, dass zwischen Chloe und Rachel bei einigen Spielern nur eine enge Freundschaft zustande kommt und nicht mehr.

Aber die von euch, die das Paar in eine tiefere Bindung geführt haben, durften eine der natürlichsten und glaubhaftesten Romanzen im Spielebereich erleben. Über drei Episoden hinweg lässt sich verfolgen, wie diese zwei jungen Menschen ihren Schmerz verarbeiten und sich durch eine neu entdeckte Lebensfreude näherkommen.

Wenn ihr das originale Life is Strange gespielt habt, dann wisst ihr natürlich, dass die Story nicht zwingend ein Happy End hat. Aber wenn uns die Serie irgendwas lehrt, dann dass man sich an die Schätze erinnern sollte, die man gewonnen, und nicht an die Dinge, die man verloren hat.

Es war die erste Liebesgeschichte in der FINAL FANTASY-Serie - und es ist bis heute eine der wunderbarsten.

Cecil und Rosa sind seit ihrer Kindheit befreundet und es ist vom Start des Spiels weg offensichtlich, dass da etwas zwischen ihnen ist. Als Dunkelritter ist Cecil zunehmend in Sorge wegen der unberechenbaren Befehle seines Königs, und so wendet er sich zuallererst an Rosa, um sie um Unterstützung und Rat zu bitten.

Als Cecil dann verschwindet, wartet Rosa nicht einfach nur ab - sie zieht los, um ihn zu finden, trotz des offensichtlichen Risikos, die gefährliche Welt von FINAL FANTASY IV alleine zu bereisen. Sie wird sogar ein vollständiges Mitglied der Truppe und setzt ihre Fähigkeiten als Weißmagierin ein, um ihren Liebsten gesund und munter zu halten.

Das zeigt einfach - wer gemeinsam in die Schlacht zieht, der bleibt auch zusammen.

Nun, die beiden konnten ja wohl nicht auf dieser Liste fehlen, oder?

Squall ist nicht unbedingt der emotionalste Held, den FINAL FANTASY parat hat - trotz der Bemühungen seiner Klassenkameraden und seines Lehrers kann nichts den Eisblock um sein Herz herum zum Schmelzen bringen. Wenigstens solange nicht, bis Rinoa seine Wege kreuzt.

Von dem Moment an, an dem sie sich treffen und sie ihn zum Tanzen zwingt (schließlich ist er der bestaussehende Kerl dort), schafft es die entschlossene Freiheitskämpferin, seine Verteidigung zu durchbrechen. Der Lauf des Spiels bringt die beiden näher aneinander, bis sie schließlich ihre Gefühle akzeptieren, und zwar in einem der unverhohlen romantischsten Momente in der Geschichte der Serie.

Und der findet auch noch im Weltraum statt. Weil: FINAL FANTASY.

Das hier waren nur ein paar Liebesgeschichten, die unsere Herzen bis heute höherschlagen lassen. Aber wie sieht das bei euch aus? Teilt uns doch via Social Media eure Gedanken mit!