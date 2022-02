Yakuza-Schöpfer über Erfolg der Reihe und Spiel seines neuen Studios

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Letzten Monat kündigte der chinesische Publisher Netease an, dass Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi nach seinem Weggang von Sega, Nagoshi Studio gegründet hat, das als interner Entwickler für Netease agiert. Mitgründer sind diverse Weggefährten von Nagoshis früheren Spielen.

In einem Interview (übersetzt von VideoGamesChronicle) hat Nagoshi nun Andeutungen auf das erste Projekt seines neuen Studios fallen lassen. So verweist der Studio-Chef darauf, dass das Logo der neuen Spieleschmiede an Filmrollen angelehnt ist. Das soll "Drama" repräsentieren:

"Es macht Spaß, Puzzle-Spiele für Smartphones zu entwickeln", spielt Nagoshi darauf an, dass Netease vor allem Mobile-Spiele vertreibt. "Aber worin wir gut sind, was die Welt von uns erwartet, sind emotionale Spiele mit Drama." Bei der Ankündigung der Studiogründung betonte auch Netease, dass Nagoshi Studio an Konsolen-Spielen arbeiten soll.

Das erste Spiel soll sich im ersten Schritt wieder an den japanischen Markt richten, aber auch weltweiten Anklang finden. Das Projekt befinde sich aber noch in der Konzeptphase. Nagoshi hatte bereits eine Idee, die er nun mit dem Team erweitere und verfestige. Ob der Titel wieder in Japan spielen wird wie Yakuza und dessen Spin-off Judgment (Teil 2 im Test, Note 8.0), wollte er noch nicht verraten. Er ging aber in dem Kontext auf die Reize der Yakuza-Serie ein: