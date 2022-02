Call of Duty: 2022 kommen Modern Warfare 2 und neues Warzone-Projekt

PC XOne PS4

Auf dem offiziellen Blog zur Call of Duty-Serie wurde ein Ausblick darauf gegeben, welche Pläne es in diesem Jahr für die Shooter-Franchise gibt Demnach wird Activision in diesem Jahr zum einen die Fortsetzung zum Reboot von Call of Duty - Modern Warfare (im Test, Singleplayer-Note 9.0) veröffentlichen.

Zum anderen soll Call of Duty - Warzone in diesem Jahr größere Neuerungen erhalten. Der Blogpost spricht vage von einer neuen "Warzone-Erfahrung". Denkbar ist, dass es sich um eine umfangreichere Überarbeitung handelt, wie sie Karten und Features in Fortnite mit dem Start eines neuen Kapitels erhalten haben.

Für die nähere Zukunft werden in dem Blogpost viele Quality-of-Life-Verbesserungen für Warzone und die Umsetzung von Wunsch-Features der Community (wie ein verstellbares Field-of-View auf Konsolen) in Aussicht gestellt. Die neue Warzone-Erfahrung soll dagegen von Grund auf gemeinsam mit Call of Duty - Modern Warfare 2 entwickelt werden. Versprochen wird vollmundig eine "massive Evolution von Battle Royale" mit neuem Sandbox-Modus.

Infinity Ward zeichnet sowohl bei Modern Warfare 2 als auch beim Warzone-Projekt verantwortlich und für beide Projekte soll eine neue Engine zum Einsatz kommen. Es könnte damit aber auch ein Update der von Infinity Ward entwickelten IW8-Engine gemeint sein, die auch bei Warzone zum Einsatz kommt.