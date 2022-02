Teaser Gestatten, mein Name ist Jorgos Brante. Hier geht es um mein Leiden in mehreren Inkarnationen, wobei ich es gar nicht als Leiden beschreiben würde. Sondern als vergnüglichen Kampf gegen das Schicksal.

Mein Leiden als Jorgos Brante

Vor elf Monaten erschien es schon für PC, letzten Donnerstag istauch für Xbox und Playstation erschienen. "15 Stunden für ein einziges Playthrough", wie es die zugehörige Presseagentur Gamepress behauptet , ist zwar krass übertrieben, außer vielleicht für Leute mit ausgeprägter Lese- und Englisch-Schwäche. Aber ich habe etwa elf Stunden voller Vergnügen für zwei Durchgänge mit vorzeitigem Scheitern und einen dritten, nun ja, erfolgreichen verbracht.Das narrative Rollenspiel entstand beim russischen Studio Sever (im westsibirischen Tomsk ansässig) mit Crowdfunding-Hilfe, und ich finde es schade, es bislang verpasst gehabt zu haben. Es ist eine intelligente Mischung aus dem Klassikerund typischen Fighting-Fantasy-Spielbüchern (aber ohne jegliches Würfeln). Es diskutiert einerseits philosophische Fragen und stellt mich andererseits vor die Wahl, ob ich es als Geschichtenhörer erleben möchte oder als Spieler, der vor allem auf Werte und Resultate achtet, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ich rate stark zu letzterem, zumindest nach dem ersten Durchgang.Dummerweise eignet sich The Life And Suffering of Sir Brante einerseits fantastisch für eine "Was ich erlebt habe"-Nacherzählung wie beim-Jörgspielt neulich, andererseits besteht es ja nur aus Story, und ich möchte euch das Vergnügen des eigenen Spielens und Entdeckens nicht zerstören, sollten euch diese Zeilen Lust auf Sir Brante machen. Darum deute ich nur einige Vorkommnisse aus meinen drei Durchgängen an, und komme dann zur Spielmechanik.In meinem ersten Leben wuchs ich als Jorgos Brante auf, als bürgerlicher Sohn des Mantel-Adligen Robert Brante, zusammen mit dessen proto-adligen Sohn Stephan, Roberts ...