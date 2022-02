Bandai Namco investiert 130 Millionen US-Dollar in "IP-Metaverse"

Im Rahmen einer Anlegerkonferenz zur mittelfristigen Planung und geschäftlicher Ausrichtung hat Bandai Namco Entertainment den Aktionären die geplante "IP-Achsenstrategie" vorgestellt und näher erläutert. Diese besteht aus drei Segmenten und umfasst eine Investition von insgesamt 15 Milliarden Yen, was umgerechnet circa 130 Millionen US-Dollar entspricht.

Zu den Hauptzielen gehören eine starke Bindung der Fans zu den IPs des Unternehmens, die Steigerung der eigenen Markenwerte und eine deutliche Erhöhung der Verkäufe außerhalb Japans. Eine wichtige Grundlage für diesen Erfolg soll die Schaffung einer eigenen IP-Metaverse darstellen. Bandai Namco spricht von einem "virtuellen Framework" für alle IPs und dem Fokus auf die Verbindung mit den Fans auf sozialer Ebene. In der Mitteilung an die Anleger ist auch Folgendes zu lesen:

In der IP-Metaverse sehen wir virtuelle Räume, die es Kunden ermöglichen, ein breites Spektrum an Unterhaltung auf einer IP-Achse zu genießen, sowie Rahmenbedingungen, die die besonderen Stärken von Bandai Namco nutzen, um physische Produkte und Events mit digitalen Elementen zu verschmelzen. Wir streben offene Systeme an, die Orte für Verbindungen mit und zwischen den Fans und unseren Geschäftspartnern bieten. Über das IP-Metaverse werden wir Communities zwischen Bandai Namco und den Fans untereinander aufbauen.