Die Lesetipps dieses Monats vertreten unter anderem den Standpunkt, die Handlung sei für das Spielerleben unwichtig. Ein Beitrag untersucht, wie der Klimawandel in Games thematisiert wird. Weitere Artikel beschäftigen sich mit der Kennzeichnung von Werbung und mit Star Citizen. Zudem haben wir ein Interview mit dem „Spielberg der Spiele“, Shigeru Miyamoto, aus dem GG-Archiv hervorgeholt.

„Stories in Videospielen sind nur Ballast“

Wasted.de am 07.02.2022, Eike Cramer

Für seine persönliche Spielerfahrung spiele die Handlung eines Spiels nur eine untergeordnete Rolle, schreibt Eike Cramer auf Wasted. Viel wichtiger sei ihm das tatsächliche Gameplay:

Der blödsinnige CIA-Plot von Splinter Cell ließ sich problemlos wegklicken und meist war ich in Missionen nur mit meinem Ziel und der Mechanik beschäftigt. Und eben NICHT mit stundenlangen, nicht überspringbaren Quatsch-Zwischensequenzen oder furchtbaren Textbox-Dialogen.

„Wie der Klimawandel in Videospielen ankommt“

1E9.community am 01.02.2022, Michael Förtsch

Spätestens seit Civilization im Jahr 1991 gibt es Spiele, die Klimawandel thematisieren. Dieses konkrete Beispiel scheint Michael Förtsch von 1E9 zwar nicht bekannt zu sein, dafür stellt er einige Indie-Titel vor, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Darunter Terra Nil, in dem es darum geht, eine kaputte Landschaft mit Hilfe von Technologie wieder zu beleben und The Wandering Village. In diesem Spiel geht es um eine Art mit Erde und Pflanzen bewachsenen Dinosaurier, das Onbu, auf dessen Rücken Menschen ein Dorf errichten:

Aber das Onbu kann von den Siedlern nicht einfach ausgebeutet und ausgelaugt werden. Stirbt und leidet das Tier, droht auch der Dorfgemeinschaft das Ende.

„Werbung von/auf/mit Gameswelt: Es ist kompliziert“

Medienbiene.de am 03.12.2021, Jannick

Jannick von Medienbiene.de hat sich angesehen, wie auf dem Portal Gameswelt Werbung geschaltet wird und wirft der Redaktion vor, diese nicht auf allen von ihr bespielten Kanälen als solche zu kennzeichnen. So sei eine Anzeige für Fallout 76 auf Facebook als „Bezahlte Werbeartnerschaft" und ein Beitrag auf der Website als „Advertorial“ ausgezeichnet worden. Bei einem fast inhaltsgleichen Video auf YouTube, das am selben Tag online ging, habe ein entsprechender Hinweis jedoch gefehlt.

„Star Citizen still doesn’t live up to its promise, and players don’t care“

Polygon.com am 10.02.2022, Cass Marshall

Cass Marshall hat mit einigen Freunden zum ersten Mal Star Citizen gespielt. Dabei stellten sie – wenig überraschend – fest, dass das Weltraum-Abenteuer auch nach einem Jahrzehnt bei weitem noch nicht fertig entwickelt ist. Aber auch, dass das viele nicht zu stören scheint:

Das Spiel macht wirklich Fortschritte und die ursprünglichen Versprechungen fangen an, etwas weniger absurd zu wirken. Während viele die ambitionierten Versprechen der Entwickler zum Start des Fundraisings vergessen haben, arbeiten diese sich weiter an diesem Gordischen Knoten von einem Projekt ab. Sie müssen ihre Vision nicht mehr verkaufen, man kann ja tatsächlich Teile davon spielen.

Aus dem GG-Archiv: „Der Spielberg der Spiele“

GamersGlobal.de am 22.04.2011, Anatol Locker

Knapp elf Jahre ist jetzt her, dass Anatol Locker für GamersGlobal nach London reiste, um dort in einem Hotel ein Interview mit Shigeru Miyamoto zu führen. Die beiden sprachen über den 3DS und die Wii U (damals noch unter dem Arbeitstitel Project Café bekannt) sowie allgemein über Miyamotos Rolle bei Nintendo:

Mein Arbeitstag beginnt gegen 10 Uhr. Die Position als Spiele-Manager bringt es mit sich, dass ich viel Zeit in Meetings verbringe. Dazu kommen Unmengen von Mails, die ich beantworten muss. Wir haben außerdem tägliche Team-Treffen, bei denen wir den aktuellen Stand der Spiele-Entwicklung besprechen. Zwischen 10 und 12 Uhr abends fahre ich dann nach Hause. Sie sehen schon: Es passiert eher selten, dass ich auf Reisen gehe.

