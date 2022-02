Weniger ist mehr?

Das Jahr 2022 beginnt bereits mit allerhand Open-World-Titeln wie Dying Light 2 (im Test, Note 7.5). Mit Horizon - Forbidden West steht die Fortsetzung eines Open-World-Hits in den Startlöchern. Nur kurze Zeit später erscheint Elden Ring, mit dem From Software die bekannten Elemente der Dark Souls-Spiele erstmals in eine klassische Open World überträgt und im März soll mit Die Zeichen Ragnaröks das riesige Assassin's Creed Valhalla noch weiter wachsen.

Und das ist nur der Anfang in Sachen Open World. Die ausladenden Spielwelten bieten viel zu sehen. Allerdings braucht es auch entsprechendes Zeitinvestment, um diese großen Areale zu erkunden. Und so mancher Titel krankt daran, dass die Aktivitäten zum Befüllen der Welt zu formelhaft ausfallen. Freut ihr euch über die riesigen Spielplätze oder sind euch Open-World-Spiele zu überpräsent? Verratet es uns in der Umfrage!

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.